https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيلون-ماسك-يطلب-تأجيل-بدء-محاكمته-بشأن-إلغائه-صفقة-شراء-تويتر-1065169678.html
إيلون ماسك يطلب تأجيل بدء محاكمته بشأن إلغائه صفقة شراء "تويتر"
إيلون ماسك يطلب تأجيل بدء محاكمته بشأن إلغائه صفقة شراء "تويتر"
طالب الفريق القانوني للملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، تأجيل محاكمته بشأن تأجيله صفقة شراء منصة التغريدات "تويتر" حتى العام المقبل. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T06:54+0000
2022-07-17T06:54+0000
2022-07-17T06:54+0000
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وقال محامو ماسك إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة في موعد لا يتجاوز 13 فبراير/ شباط 2023، وذلك بدعوى أن "تويتر" يضغط من أجل الحصول على محاكمة سريعة بشكل غير معقول، بسبب مزاعم بأن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" أنهى بشكل غير صحيح عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وكتب فريق إيلون ماسك القانوني، في شكوى قدموها يوم الجمعة الماضي، أن "طلب شركة "تويتر" المفاجئ لسرعة الالتفاف بعد مرور شهرين من التباطؤ والتعتيم، هو أحدث تكتيكاتها لإخفاء الحقيقة بشأن حسابات البريد العشوائي لفترة كافية".وكرر المحامون ادعاء ماسك بأن "تويتر" مثّلت بشكل خاطئ حجم الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي، مشيرين إلى أنها تتطلب الكثير من الخبراء ووقت كبير لاكتشافها.وكانت قاضية محكمة ديلاوي، تشانسري، كاثالين ماكورميك، حددت جلسة استماع مدتها 90 دقيقة في 19 يوليو/ تموز الجاري، والتي ستشهد الجلسة سماعها في الحجج بشأن إجراء محاكمة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/تحديد-موعد-جلسة-الاستماع-الأولى-في-المحكمة-بين-إيلون-ماسك-وتويتر-1065115397.html
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تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
إيلون ماسك يطلب تأجيل بدء محاكمته بشأن إلغائه صفقة شراء "تويتر"
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طالب الفريق القانوني للملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، تأجيل محاكمته بشأن تأجيله صفقة شراء منصة التغريدات "تويتر" حتى العام المقبل.
وقال محامو ماسك إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة في موعد لا يتجاوز 13 فبراير/ شباط 2023، وذلك بدعوى أن "تويتر" يضغط من أجل الحصول على محاكمة سريعة بشكل غير معقول، بسبب مزاعم بأن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" أنهى بشكل غير صحيح عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وكتب فريق إيلون ماسك القانوني، في شكوى قدموها يوم الجمعة الماضي، أن "طلب شركة "تويتر" المفاجئ لسرعة الالتفاف بعد مرور شهرين من التباطؤ والتعتيم، هو أحدث تكتيكاتها لإخفاء الحقيقة بشأن حسابات البريد العشوائي لفترة كافية".
وكرر المحامون ادعاء ماسك بأن "تويتر" مثّلت بشكل خاطئ حجم الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي، مشيرين إلى أنها تتطلب الكثير من الخبراء ووقت كبير لاكتشافها.
وكانت قاضية محكمة ديلاوي، تشانسري، كاثالين ماكورميك، حددت جلسة استماع مدتها 90 دقيقة في 19 يوليو/ تموز الجاري، والتي ستشهد الجلسة سماعها في الحجج بشأن إجراء محاكمة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.