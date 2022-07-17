https://arabic.sputniknews.com/20220717/احترم-عمرك-وغير-خياطكتقرير-أمريكي-يدعو-بايدن-لعدم-الترشح-للرئاسة-1065171529.html

"احترم عمرك وغير خياطك"...تقرير أمريكي يدعو بايدن لعدم الترشح للرئاسة

"احترم عمرك وغير خياطك"...تقرير أمريكي يدعو بايدن لعدم الترشح للرئاسة

طالب تقرير إعلامي أمريكي الرئيس جو بايدن بإعادة التفكير في الترشح لفترة رئاسية ثانية آخذا بالحسبان عمره وتأثير ذلك على قراراته الرئاسية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T08:18+0000

2022-07-17T08:18+0000

2022-07-17T08:18+0000

جو بايدن

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ووجه لانس مورو رسالة للرئيس الأمريكي في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" طالبه فيها بالتفكير أكثر من مرة في ترشحه لفترة رئاسية جديدة، محذرا إياه من عاقب "الشيخوخة الخطيرة" التي تأتي بعد سن الـ80، قائلا:وحذر مورو الزعيم الأمريكي من أن عيد الميلاد الثمانين، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، لن يكون احتفاليا لدى الديمقراطيين، قائلا:تنتظر أهوالا طبية في هذا العمر، ثمانون عاما ليست مزحة، سيكون البرنامج الخاص بك مثقلا بزيارات الطبيب، وسيتم تخصيص النصف ساعة الأولى من العشاء مع الأصدقاء للأخبار الطبية. سوف تتقن المصطلحات المتخصصة - سوف تتعلم، على سبيل المثال، عن درجة جليسون لسرطان البروستاتا".بالإضافة إلى ذلك، ذكر المؤلف كيف أثر العمل الشاق للرئيس على أسلاف بايدن.ووصف الخطأ الكبير للثقافة الأمريكية بإهمال الشيخوخة وحذفها من الحياة. وبحسب مورو، حاول جيل الرئيس الحالي للولايات المتحدة أن يصبح "شابًا إلى الأبد" ، كما غنى بوب ديلان ، الذي يبلغ من العمر الآن 81 عامًا.وتوصل مورو إلى استنتاج مفاده أن فكرة الدخول في سباق رئاسي آخر أمر مشكوك فيه للغاية بالنسبة لجو بايدن.يذكر أن بايدن هو أكبر زعيم أمريكي في التاريخ، ويتهمه النقاد بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بالزلات المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه في التفكير.

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جو بايدن