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https://arabic.sputniknews.com/20220717/اختطاف-اثنين-من-القساوسة-الكاثوليك-في-نيجيريا-1065167405.html
اختطاف اثنين من القساوسة الكاثوليك في نيجيريا
اختطاف اثنين من القساوسة الكاثوليك في نيجيريا
قالت كنيسة محلية، إن اثنين من القساوسة الكاثوليك النيجيريين خُطفا في ولاية كادونا بشمال نيجيريا، بعد أسبوعين تقريبا من خطف قس آخر من كنيسة بالولاية ذاتها. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T04:49+0000
2022-07-17T04:49+0000
اخبار نيجيريا
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وبين يادين جارو أسقف الكنيسة، أن الأبوين جون مارك تشيتنوم ودوناتوس كليوباس خطفا لدى وصولهما إلى بلدة لير في مهمة للكنيسة الكاثوليكية، وفقا لوكالة رويترز.ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء عملية الخطف.وأفادت الكنيسة بأن القس الآخر خُطف في ولاية كادونا هذا الشهر بينما كان مصلون ينتظرونه لإقامة قداس في الصباح.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-فقدان-16-مسافرا-بعد-غرق-قارب-في-ولاية-لاغوس-جنوب-غربي-نيجيريا-1064909737.html
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اخبار نيجيريا

اختطاف اثنين من القساوسة الكاثوليك في نيجيريا

04:49 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEIكنيسة في نيجيريا
كنيسة في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
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قالت كنيسة محلية، إن اثنين من القساوسة الكاثوليك النيجيريين خُطفا في ولاية كادونا بشمال نيجيريا، بعد أسبوعين تقريبا من خطف قس آخر من كنيسة بالولاية ذاتها.
وبين يادين جارو أسقف الكنيسة، أن الأبوين جون مارك تشيتنوم ودوناتوس كليوباس خطفا لدى وصولهما إلى بلدة لير في مهمة للكنيسة الكاثوليكية، وفقا لوكالة رويترز.
ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء عملية الخطف.
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا
9 يوليو, 15:20 GMT
وأفادت الكنيسة بأن القس الآخر خُطف في ولاية كادونا هذا الشهر بينما كان مصلون ينتظرونه لإقامة قداس في الصباح.
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