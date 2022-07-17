https://arabic.sputniknews.com/20220717/اكتشاف-طبي-من-عصر-الفراعنة-قد-يساهم-في-إنقاذ-الآلاف-سنويا-1065175636.html

اكتشاف طبي من عصر الفراعنة قد يساهم في إنقاذ الآلاف سنويا

اكتشاف طبي من عصر الفراعنة قد يساهم في إنقاذ الآلاف سنويا

توصلت دراسة حديثة إلى عملية جراحية كان يمارسها المصريون القدماء "الفراعنة"، والتي تعتقد أنها من ‏الممكن أن تنقذ الآلاف الذين يعانون من إصابات في الدماغ كل... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T09:35+0000

2022-07-17T09:35+0000

2022-07-17T09:35+0000

مجتمع

منوعات

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/31/1045163120_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_e1a33835bed3b3d63ad486dfad0503ca.jpg

ويتلخص الإجراء الجراحي، المسمى بـ"استئصال القحف المزيل للضغط"، في إحداث ثقب في الجمجمة لتخفيف التورم والضغط على الدماغ، في إجراء مشابه للإجراء الذي استخدمه المصريون القدماء كطقوس دينية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وفي العملية يتم عمل ثقب أكبر بحجم 5 بوصات في الجزء الخلفي من الجمجمة، ويتم إزالة جزء من الغشاء المحيط بالدماغ، مما يقلل الضغط على الفور.وفي إصابات الدماغ، قد يتجمع السائل داخل الجمجمة، مما يسبب ضغطًا يمكن أن يحد من تدفق الدم، وفي النهاية تبدأ خلايا الدماغ في الموت، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والشلل أو حتى الموت.وتوصلت الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "JAMA Neurology" إلى أن المرضى الذين خضعوا للجراحة العتيقة أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة بمقدار الخمس، من أولئك الذين يتلقون العلاج القياسي.وبحثت الدراسة في 408 مريضا خضعوا لعملية "استئصال القحف"، ووجدوا أنهم أكثر احتمالية للبقاء على قيد الحياة لمدة عامين بنسبة 21 بالمئة، من أولئك الذين عولجوا بالأدوية والعقاقير الطبية، وكانوا أكثر عرضة لتحقيق الشفاء الجيد.وكان من بين هؤلاء المرضى راسل رامبلن، البالغ من العمر 42 عاما، الذي أجري له عملية "استئصال القحف" في عام 2020 بعد تعرضه لحادث دراجة نارية، وتعافى تماما منذ ذلك الحين، وفي وقت سابق من العام الحالي تم استبدال الجزء المفقود من جمجمته بلوحة من التيتانيوم.ويؤكد استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى أدينبروك في كامبريدج ومؤلف الدراسة الرئيسي، البروفيسور بيتر هاتشينسون أن العملية الجراحية "يمكن أن تنقذ الأرواح بدون أدنى شك".

https://arabic.sputniknews.com/20191114/اكتشاف-غير-متوقع-في-عظام-الفراعنة-1043407850.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن