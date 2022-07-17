https://arabic.sputniknews.com/20220717/الأدرن-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-الاكتظاظ-في-جسر-الملك-حسين-ويعلن-عن-إجراءات-جديدة-1065197093.html
الأدرن يحمل إسرائيل مسؤولية الاكتظاظ في جسر الملك حسين ويعلن عن إجراءات جديدة
الأدرن يحمل إسرائيل مسؤولية الاكتظاظ في جسر الملك حسين ويعلن عن إجراءات جديدة
قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين الرابط بين الأردن وفلسطين، والذي يشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T18:39+0000
2022-07-17T18:39+0000
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن "تعليمات صدرت من مدير الأمن العام بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للتخفيف عن المسافرين، ولما يشهده الجسر من حركة نشطة خلال هذه الأيام"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأوضح أن "التعليمات اشتملت على تجهيز ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين، وتوفير المياه الباردة وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها، ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن".في سياق متصل، نقلت وكالة عمون الأردنية عن مصدر رسمي، قوله إن "سبب الاكتظاظ عند جسر الملك حسين هو عدم التزام إسرائيل بالترتيبات المتفق عليها مع الأردن، والتي تقضي بأن يفتح الجسر لمرور المسافرين ما بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساء".وأضاف أن "إسرائيل لا تلتزم بهذه المواعيد واعتمدت معيارا آخر هو السماح بمرور 80 حافلة فقط، ما سبب ازدحاما شديدا، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد ازديادا كبيرا في أعداد المسافرين"، مؤكدا أن "الأردن أبلغ إسرائيل ضرورة الالتزام بساعات العمل المتفق عليها بغض النظر عن الأعداد لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها العابرون، خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".وأوضح المصدر أن "المحادثات مع الجانب الاسرائيلي مستمرة"، مبيننا أن "تحسين اجراءات السفر على جسر الملك حسين هدف يعمل عليه الاردن منذ سنوات للتسهيل على الفلسطينيين، حيث أجرى ومنذ فترة طويلة محادثات مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل زيادة ساعات العمل".وأشار إلى أنه "تم بحث زيادة ساعات فتح الجسر وتحسين بنيته التحتية بحيث يعمل 24 ساعة مع الولايات المتحدة".وقال إن "المحادثات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل مستمرة ولم تحسم بعد، وأن الولايات المتحدة تقوم بدور إيجابي في مسعى تحسين ظروف السفر عبر الجسر وكذلك عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إليه"، مؤكدا أن "عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الجسر في صلب المحادثات التي يجريها الأردن مع الولايات المتحدة حول مسألة فتح المعبر 24 ساعة".
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأدرن يحمل إسرائيل مسؤولية الاكتظاظ في جسر الملك حسين ويعلن عن إجراءات جديدة
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قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين الرابط بين الأردن وفلسطين، والذي يشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين بالمسافرين.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن "تعليمات صدرت من مدير الأمن العام بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للتخفيف عن المسافرين، ولما يشهده الجسر من حركة نشطة خلال هذه الأيام"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وأوضح أن "التعليمات اشتملت على تجهيز ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين، وتوفير المياه الباردة وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها، ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن".
في سياق متصل، نقلت وكالة
عمون الأردنية عن مصدر رسمي، قوله إن "سبب الاكتظاظ عند جسر الملك حسين هو عدم التزام إسرائيل بالترتيبات المتفق عليها مع الأردن، والتي تقضي بأن يفتح الجسر لمرور المسافرين ما بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساء".
وأضاف أن "إسرائيل لا تلتزم بهذه المواعيد واعتمدت معيارا آخر هو السماح بمرور 80 حافلة فقط، ما سبب ازدحاما شديدا، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد ازديادا كبيرا في أعداد المسافرين"، مؤكدا أن "الأردن أبلغ إسرائيل ضرورة الالتزام بساعات العمل المتفق عليها بغض النظر عن الأعداد لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها العابرون، خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".
وأوضح المصدر أن "المحادثات مع الجانب الاسرائيلي مستمرة"، مبيننا أن "تحسين اجراءات السفر على جسر الملك حسين هدف يعمل عليه الاردن منذ سنوات للتسهيل على الفلسطينيين، حيث أجرى ومنذ فترة طويلة محادثات مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل زيادة ساعات العمل".
وأشار إلى أنه "تم بحث زيادة ساعات فتح الجسر وتحسين بنيته التحتية بحيث يعمل 24 ساعة مع الولايات المتحدة".
وقال إن "المحادثات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل مستمرة ولم تحسم بعد، وأن الولايات المتحدة تقوم بدور إيجابي في مسعى تحسين ظروف السفر عبر الجسر وكذلك عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إليه"، مؤكدا أن "عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الجسر في صلب المحادثات التي يجريها الأردن مع الولايات المتحدة حول مسألة فتح المعبر 24 ساعة".