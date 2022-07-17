https://arabic.sputniknews.com/20220717/الأردن-ينفي-كون-أراضيه-الوجهة-النهائية-للطائرة-الأوكرانية-المتحطمة-في-اليونان-1065171147.html

الأردن ينفي كون أراضيه الوجهة النهائية للطائرة الأوكرانية المتحطمة في اليونان

الأردن ينفي كون أراضيه الوجهة النهائية للطائرة الأوكرانية المتحطمة في اليونان

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أن طائرة الشحن الأوكرانية التي أقلعت من صربيا وتحطمت شمالي اليونان الليلة الماضية لم تكن الأراضي الأردنية وجهتها النهائية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T07:35+0000

2022-07-17T07:35+0000

2022-07-17T07:35+0000

العالم العربي

تحطم طائرة

أخبار الأردن

صربيا

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وذكرت رئاسة الحكومة الأردنية، في بيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "قال مصدر مسؤول في هيئة الطَّيران المدني الأردني إنَّ طائرة الشَّحن من طراز أنتونوف أن – 12، التي تحطَّمت مساء السبت شماليّ اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائيَّة الأردن".بيَّن المصدر "أنَّ مخطَّط سير الطَّائرة كان يتضمَّن التوقُّف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدَّولي، بحدود السَّاعة التاسعة والنصف ليلاً، من أجل التزوُّد بالوقود ثمَّ الإقلاع لاستكمال رحلتها"، بحسب البيان.وتحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن-12 الليلة الماضية قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان، وأفادت وسائل إعلام أن الطائرة كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، فيما ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، نقلا عن مصادر بالسلطات المحلية، أن الطائرة كانت محملة بـ"مواد حربية".وتقول السلطات إنها لا تعرف ما إذا كانت هناك مواد كيميائية خطيرة على متن الطائرة، أم لا بما في ذلك تلك الموجودة في البطاريات.وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطيار تمكن من تنبيه السلطات بشأن مشكلة في أحد محركات الطائرة وأعطي خيار الهبوط في مطاري سالونيك أو كافالا، واختار كافالا الذي كان أقرب، قائلا إنه كان لديه سبب قوي للقيام بهبوط اضطراري.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/اليونان-تحطم-طائرة-شحن-كانت-متجهة-من-صربيا-إلى-الأردن-فوق-أراضينا--1065170194.html

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العالم العربي, تحطم طائرة, أخبار الأردن, صربيا