عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تصاعد-العنف-في-هايتي-1065166731.html
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في هايتي
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في هايتي
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم السبت، عن "القلق إزاء تصاعد العنف حول العاصمة الهايتية، حيث لقي 99 شخصا حتفهم في القتال الأخير بين العصابات... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T03:14+0000
2022-07-17T03:17+0000
هايتي
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060728114_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_b3ee52967d86ff3d6448deed0aa175be.jpg
جاء التحذير بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يجدد تفويض مكتب للأمم المتحدة في الدولة الكاريبية المضطربة، وفقا لموقع الأمم المتحدة.وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن "معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر مع العصابات".وأضاف لورانس "نشعر بقلق عميق حيال تفاقم العنف في بور أو برنس، عاصمة هايتي، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العصابات المسلحة ضد السكان".وأوضح أن "العصابات المدججة بالسلاح أصبحت متطورة بشكل متزايد في أعمالها، حيث تشن هجمات متزامنة ومنسقة ومنظمة في مناطق مختلف".وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، قدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-وإصابة-234-شخصا-في-هايتي--1065161427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060728114_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_483fe466642cfb7b8d2928513dc2ee64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هايتي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في هايتي

03:14 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 03:17 GMT 17.07.2022)
© AP Photo / Odelyn Josephامرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022.
امرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Odelyn Joseph
تابعنا عبرTelegram
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم السبت، عن "القلق إزاء تصاعد العنف حول العاصمة الهايتية، حيث لقي 99 شخصا حتفهم في القتال الأخير بين العصابات المتناحرة في منطقة سايت سولي وحدها".
جاء التحذير بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يجدد تفويض مكتب للأمم المتحدة في الدولة الكاريبية المضطربة، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن "معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر مع العصابات".
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 234 شخصا في هايتي
أمس, 19:36 GMT
وأضاف لورانس "نشعر بقلق عميق حيال تفاقم العنف في بور أو برنس، عاصمة هايتي، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العصابات المسلحة ضد السكان".
وأوضح أن "العصابات المدججة بالسلاح أصبحت متطورة بشكل متزايد في أعمالها، حيث تشن هجمات متزامنة ومنسقة ومنظمة في مناطق مختلف".
وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، قدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала