https://arabic.sputniknews.com/20220717/الإمارات-تؤسس-صندوقا-لدعم-قطاع-الفضاء-بـ3-مليارات-درهم-1065172476.html
الإمارات تؤسس صندوقا لدعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم
الإمارات تؤسس صندوقا لدعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاقها صندوق الفضاء برأس مال3 مليارات درهم، وذلك بدعم من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:17+0000
2022-07-17T08:17+0000
2022-07-17T08:17+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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ويهدف الصندوق لدعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وبالتزامن مع إنشاء صندوق الفضاء، أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، كذلك عن إطلاق "سرب"، وهو أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.والهدف من سرب الأقمار الصناعية الجديد هو تطوير تنافسية الإمارات في قطاع الفضاء، والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي، وفقا لتغريدة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت أول مهمة عربية على الإطلاق إلى المريخ في صيف عام 2020، وكانت تهدف أن يساعد "مسبار الأمل" الخاص بها في تزويد العلماء بفهم أفضل لأنظمة الطقس على كوكب المريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات تؤسس صندوقا لدعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاقها صندوق الفضاء برأس مال3 مليارات درهم، وذلك بدعم من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويهدف الصندوق لدعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
وبالتزامن مع إنشاء صندوق الفضاء، أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، كذلك عن إطلاق "سرب"، وهو أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.
والهدف من سرب الأقمار الصناعية الجديد هو تطوير تنافسية الإمارات في قطاع الفضاء، والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي، وفقا لتغريدة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت أول مهمة عربية على الإطلاق إلى المريخ في صيف عام 2020، وكانت تهدف أن يساعد "مسبار الأمل" الخاص بها في تزويد العلماء بفهم أفضل لأنظمة الطقس على كوكب المريخ.