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الإمارات تؤسس صندوقا ‏لدعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم
الإمارات تؤسس صندوقا ‏لدعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاقها صندوق ‏الفضاء برأس مال3 مليارات درهم، وذلك بدعم من رئيس الدولة، ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏ 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:17+0000
2022-07-17T08:17+0000
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ويهدف الصندوق لدعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وبالتزامن مع إنشاء صندوق الفضاء، أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، كذلك عن إطلاق "سرب"، وهو أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.والهدف من سرب الأقمار الصناعية الجديد هو تطوير تنافسية الإمارات في قطاع الفضاء، والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي، وفقا لتغريدة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت أول مهمة عربية على الإطلاق إلى المريخ في صيف عام 2020، وكانت تهدف أن يساعد "مسبار الأمل" الخاص بها في تزويد العلماء بفهم أفضل لأنظمة الطقس على كوكب المريخ.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات تؤسس صندوقا ‏لدعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم

08:17 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاقها صندوق ‏الفضاء برأس مال3 مليارات درهم، وذلك بدعم من رئيس الدولة، ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏
ويهدف الصندوق لدعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وبالتزامن مع إنشاء صندوق الفضاء، أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، كذلك عن إطلاق "سرب"، وهو أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.
والهدف من سرب الأقمار الصناعية الجديد هو تطوير تنافسية الإمارات في قطاع الفضاء، والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي، وفقا لتغريدة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت أول مهمة عربية على الإطلاق إلى المريخ في صيف عام 2020، وكانت تهدف أن يساعد "مسبار الأمل" الخاص بها في تزويد العلماء بفهم أفضل لأنظمة الطقس على كوكب المريخ.
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