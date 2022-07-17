https://arabic.sputniknews.com/20220717/الإمارات-تحكم-على-المحامي-السابق-لخاشقجي-بالسجن-3-سنوات-1065181746.html
الإمارات تحكم على المحامي السابق لخاشقجي بالسجن 3 سنوات
الإمارات تحكم على المحامي السابق لخاشقجي بالسجن 3 سنوات
قضت محكمة إماراتية على مواطن أمريكي ومحام سابق للصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:44+0000
2022-07-17T12:44+0000
2022-07-17T12:44+0000
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كما أمرت محكمة أبوظبي لغسيل الأموال المحامي، عاصم غفور، الحاصل على الجنسية الأمريكية، بسداد غرامة قدرها 816748 دولارا بسبب إدانته غيابيا، وكذلك إبعاده عن الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس السبت.وتم إلقاء القبض على عاصم غفور بالتنسيق بين النيابة العامة في أبوظبي والولايات المتحدة "لمكافحة الجرائم العابرة للحدود".وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية، بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم، عاصم غفور، بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.بعد ذلك، باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية، ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.تعليق الخارجية الأمريكيةردت وزارة الخارجية الأمريكية على الحكم الصادر ضد المحامي عاصم غفور، أمس السبت، قائلة في بيان: "نحن على علم باعتقال المواطن الأمريكي عاصم غفور في الإمارات، لقد رفعنا احتجازه على مستويات عليا مع السلطات الإماراتية، وطلبنا معلومات إضافية".وتابعت: "نحن نراقب قضية غفور عن كثب، ونقدم الدعم القنصلي المناسب، وأن ضباطا قنصليين من سفارة الولايات المتحدة زاروه اليوم".وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق، أمس السبت، إنهم "على علم" بتقارير عن اعتقال المحامي، عاضم غفور، في الإمارات لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل أخرى بشأن اعتقاله.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سأقول إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر له علاقة بجمال خاشقجي أو أي شيء آخر، لكننا على علم باعتقاله".وتعرض الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية للقتل داخل قنصلية في اسطنبول بتركيا في عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-بعد-زيارته-للسعودية-لست-نادما-على-وصف-المملكة-بـالمنبوذة-وما-حدث-مع-خاشقجي-كان-فظيعا-1065118147.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, تقرير خاشقجي, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الإمارات تحكم على المحامي السابق لخاشقجي بالسجن 3 سنوات
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قضت محكمة إماراتية على مواطن أمريكي ومحام سابق للصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
كما أمرت محكمة أبوظبي لغسيل الأموال المحامي، عاصم غفور، الحاصل على الجنسية الأمريكية، بسداد غرامة قدرها 816748 دولارا بسبب إدانته غيابيا، وكذلك إبعاده عن الدولة، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام)، أمس السبت.
وتم إلقاء القبض على عاصم غفور بالتنسيق بين النيابة العامة في أبوظبي والولايات المتحدة "لمكافحة الجرائم العابرة للحدود".
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية، بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم، عاصم غفور، بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
بعد ذلك، باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية، ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.
ردت وزارة الخارجية الأمريكية على الحكم الصادر ضد المحامي عاصم غفور، أمس السبت، قائلة في بيان: "نحن على علم باعتقال المواطن الأمريكي عاصم غفور في الإمارات، لقد رفعنا احتجازه على مستويات عليا مع السلطات الإماراتية، وطلبنا معلومات إضافية".
وتابعت: "نحن نراقب قضية غفور عن كثب، ونقدم الدعم القنصلي المناسب، وأن ضباطا قنصليين من سفارة الولايات المتحدة زاروه اليوم".
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق، أمس السبت، إنهم "على علم" بتقارير عن اعتقال المحامي، عاضم غفور، في الإمارات لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل أخرى بشأن اعتقاله.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريحات لشبكة
"سي إن إن" الأمريكية: "سأقول إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر له علاقة بجمال خاشقجي أو أي شيء آخر، لكننا على علم باعتقاله".
وتعرض الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية للقتل داخل قنصلية في اسطنبول بتركيا في عام 2018.