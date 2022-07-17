https://arabic.sputniknews.com/20220717/الاتحاد-الدولي-للسلاح-يعقد-اجتماعه-في-مصر-للمرة-الأولى-1065187636.html
الاتحاد الدولي للسلاح يعقد اجتماعه في مصر للمرة الأولى
الاتحاد الدولي للسلاح يعقد اجتماعه في مصر للمرة الأولى
عقد الاتحاد الدولي للسلاح، للمرة الأولى، اليوم الأحد، اجتماعه في القاهرة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر منافسات بطولة العالم للسلاح بمشاركة 105 دول. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:52+0000
2022-07-17T14:52+0000
2022-07-17T14:53+0000
مصر
رياضة
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وعقد الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.وجاء الاجتماع لبحث القرارات المتعلقة بمكان وتاريخ الأحداث والبطولات الدولية القادمة.وحضر الاجتماع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للعبة وممثلي الاتحادات القارية المختلفة.وأشاد الاتحاد الدولي للسلاح في الاجتماع الذي ضم 20 من أعضائه بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح وبحسن الاستقبال.وتستضيف مصر بطولة العالم للسلاح بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو/تموز حتى 23 من نفس الشهر بمشاركة 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة من 105 دول.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصر-انطلاق-بطولة-العالم-للسلاح-بمشاركة-أكثر-من-100-دولة-1065085125.html
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مصر, رياضة
الاتحاد الدولي للسلاح يعقد اجتماعه في مصر للمرة الأولى
14:52 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 14:53 GMT 17.07.2022) تابعنا عبر
عقد الاتحاد الدولي للسلاح، للمرة الأولى، اليوم الأحد، اجتماعه في القاهرة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر منافسات بطولة العالم للسلاح بمشاركة 105 دول.
وعقد الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وجاء الاجتماع لبحث القرارات المتعلقة بمكان وتاريخ الأحداث والبطولات الدولية القادمة.
وحضر الاجتماع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للعبة وممثلي الاتحادات القارية المختلفة.
وأشاد الاتحاد الدولي للسلاح في الاجتماع الذي ضم 20 من أعضائه بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح وبحسن الاستقبال.
وتستضيف مصر بطولة العالم للسلاح
بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو/تموز حتى 23 من نفس الشهر بمشاركة 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة من 105 دول.