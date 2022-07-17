عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الاتحاد-الدولي-للسلاح-يعقد-اجتماعه-في-مصر-للمرة-الأولى-1065187636.html
الاتحاد الدولي للسلاح يعقد اجتماعه في مصر للمرة الأولى
الاتحاد الدولي للسلاح يعقد اجتماعه في مصر للمرة الأولى
عقد الاتحاد الدولي للسلاح، للمرة الأولى، اليوم الأحد، اجتماعه في القاهرة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر منافسات بطولة العالم للسلاح بمشاركة 105 دول. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:52+0000
2022-07-17T14:53+0000
مصر
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065187324_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5ced67435b627caeb44299e4db802d2a.jpg
وعقد الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.وجاء الاجتماع لبحث القرارات المتعلقة بمكان وتاريخ الأحداث والبطولات الدولية القادمة.وحضر الاجتماع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للعبة وممثلي الاتحادات القارية المختلفة.وأشاد الاتحاد الدولي للسلاح في الاجتماع الذي ضم 20 من أعضائه بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح وبحسن الاستقبال.وتستضيف مصر بطولة العالم للسلاح بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو/تموز حتى 23 من نفس الشهر بمشاركة 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة من 105 دول.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصر-انطلاق-بطولة-العالم-للسلاح-بمشاركة-أكثر-من-100-دولة-1065085125.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065187324_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_18046387809af80f9e075ceb204e2ffd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, رياضة

الاتحاد الدولي للسلاح يعقد اجتماعه في مصر للمرة الأولى

14:52 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 14:53 GMT 17.07.2022)
© Photo / Ministry of Youth & Sports of Egyptجانب من اجتماع الاتحاد الدولي للسلاح في مصر
جانب من اجتماع الاتحاد الدولي للسلاح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Photo / Ministry of Youth & Sports of Egypt
تابعنا عبرTelegram
عقد الاتحاد الدولي للسلاح، للمرة الأولى، اليوم الأحد، اجتماعه في القاهرة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر منافسات بطولة العالم للسلاح بمشاركة 105 دول.
وعقد الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وجاء الاجتماع لبحث القرارات المتعلقة بمكان وتاريخ الأحداث والبطولات الدولية القادمة.
وحضر الاجتماع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للعبة وممثلي الاتحادات القارية المختلفة.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
مصر... انطلاق بطولة العالم للسلاح بمشاركة أكثر من 100 دولة
15 يوليو, 10:04 GMT
وأشاد الاتحاد الدولي للسلاح في الاجتماع الذي ضم 20 من أعضائه بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح وبحسن الاستقبال.
وتستضيف مصر بطولة العالم للسلاح بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو/تموز حتى 23 من نفس الشهر بمشاركة 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة من 105 دول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала