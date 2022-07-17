https://arabic.sputniknews.com/20220717/التحالف-السوداني-لأطراف-النزاع-بـالنيل-الأزرق-حكموا-صوت-العقل-وأوقفوا-القتال-1065173298.html

التحالف السوداني لأطراف النزاع بـ"النيل الأزرق": حكموا صوت العقل وأوقفوا القتال

التحالف السوداني لأطراف النزاع بـ"النيل الأزرق": حكموا صوت العقل وأوقفوا القتال

ناشد التحالف السوداني أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق بضرورة تحكيم صوت العقل ووقف القتال الدائر بينهم. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T08:38+0000

2022-07-17T08:38+0000

2022-07-17T08:38+0000

أخبار السودان اليوم

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ووفقا لبيان أصدره التحالف ونشرته وكالة الأنباء السودانية، فقد دعا طرفا الأزمة بإقليم النيل الأزرق إلى "تحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال ونبذ الفرقة والعصبية".وقال: "تابعنا بكل أسف الأحداث القبلية التي اندلعت مؤخرا في إقليم النيل الأزرق بين قبيلتي "الهوسا والهمج" وراح ضحيتها عدد من المواطنين".وتوجه البيان بطلب إلى "الأجهزة الأمنية في الولاية"، حيث ناشدها ضرورة "القيام بدورها تجاه الأحداث واحتواء الأزمة".وأكدت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة سريعة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود البلجيكية والفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت الإمدادات الطبية، كما استنفرت الكوادر الطبية العاملة بالولاية للتوجه لمستشفى الدمازين.وفي ذات الصدد، أكد مدير عام وزارة الصحة بالنيل الأزرق، أن الإمداد الدوائي مطمئن والاحتياج فقط لبعض التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن بعض الحالات أجليت للخرطوم.

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أخبار السودان اليوم