https://arabic.sputniknews.com/20220717/التشكيلة-المثالية-للغائبين-عن-مونديال-قطر-أبرزهم-محمد-صلاح-ورياض-محرز-1065202659.html
التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر أبرزهم محمد صلاح ورياض محرز
التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر أبرزهم محمد صلاح ورياض محرز
كشفت صحيفة بريطانية عن التشكيل المثالي للاعبين الغائبين عن مونديال 2022، الذي تستضيفه قطر في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، الذي... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T21:44+0000
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بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وقالت صحيفة "ذا صن" في نسختها الأسكتلندية: "سيشهد مونديال قطر مشاركة 32 منتخبا لكن هناك لاعبين رائعين سيتغيبون عن البطولة بسبب فشل بلادهم في التأهل وعلى رأسهم. هداف الدوري الإنجليزي ومهاجم ليفربول محمد صلاح الذي فشل في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم بعد تعثره أمام السنغال".وأضافت أن "قائمة الغائبين عن المونديال تشمل أيضا نجم المنتخب الجزائري وجناح مانشستر سيتي رياض محرز الذي لم ينجح وزملاؤه في فريق محاربي الصحراء في هزيمة الكاميرون، وأن يشاركوا في أول بطولة عربية تاريخيا لكأس العالم".كما جاءت قائمة "صن" لتسلط الضوء على الغياب الكبير للمنتخب الإيطالي عن المونديال، خاصة أن قائمة التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال ضمت ثلاثة لاعبين من الآزوري هم قلب الدفاع سبينازولا وكيليني بالإضافة إلى لاعب الوسط جورجينيو.التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر كما أوردتها الصحيفة:حارس المرمى: السلوفيني يان أوبلاك.خط الدفاع: الإيطالي ليوناردو سبيناتسولا، الإيطالي جورجيو كيليني، السويدي فيكتور ليندلوف.خط الوسط: الكولومبي لويس دياز، المالي إيف بيسوما، الإيطالي جورجينيو، النرويجي مارتن أوديغارد، الجزائري رياض محرز.الهجوم: النرويجي آرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/محرز-وصلاح-وحكيمي-في-القائمة-النهائية-لجائزة-الأفضل-بأفريقيا-1064957520.html
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة
التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر أبرزهم محمد صلاح ورياض محرز
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كشفت صحيفة بريطانية عن التشكيل المثالي للاعبين الغائبين عن مونديال 2022، الذي تستضيفه قطر في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، الذي سيغيب عنه نجوم بارزين من بينهم العربيان نجما الدوري الإنجليزي الممتاز الفرعون المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.
وقالت صحيفة
"ذا صن" في نسختها الأسكتلندية: "سيشهد مونديال قطر مشاركة 32 منتخبا لكن هناك لاعبين رائعين سيتغيبون عن البطولة بسبب فشل بلادهم في التأهل وعلى رأسهم. هداف الدوري الإنجليزي ومهاجم ليفربول محمد صلاح الذي فشل في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم بعد تعثره أمام السنغال".
وأضافت أن "قائمة الغائبين عن المونديال تشمل أيضا نجم المنتخب الجزائري وجناح مانشستر سيتي رياض محرز الذي لم ينجح وزملاؤه في فريق محاربي الصحراء في هزيمة الكاميرون، وأن يشاركوا في أول بطولة عربية تاريخيا لكأس العالم".
كما جاءت قائمة "صن" لتسلط الضوء على الغياب الكبير للمنتخب الإيطالي عن المونديال، خاصة أن قائمة التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال ضمت ثلاثة لاعبين من الآزوري هم قلب الدفاع سبينازولا وكيليني بالإضافة إلى لاعب الوسط جورجينيو.
التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر كما أوردتها الصحيفة:
حارس المرمى: السلوفيني يان أوبلاك.
خط الدفاع: الإيطالي ليوناردو سبيناتسولا، الإيطالي جورجيو كيليني، السويدي فيكتور ليندلوف.
خط الوسط: الكولومبي لويس دياز، المالي إيف بيسوما، الإيطالي جورجينيو، النرويجي مارتن أوديغارد، الجزائري رياض محرز
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الهجوم: النرويجي آرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح
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