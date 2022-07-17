https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-الأمريكي-يبدأ-تدريبات-حية-بعد-ساعات-على-تعزيز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1065198085.html
الجيش الأمريكي يبدأ تدريبات حية بعد ساعات على تعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يبدأ تدريبات حية بعد ساعات على تعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
أجرت ما تسمى قوات "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي شكله الجيش الأمريكي، تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات "قسد" في محيط قاعدة عسكرية أمريكية تتموضع حول آبار وحقول... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T19:15+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة أن الجيش الأمريكي اجرى تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات "سوريا الديمقراطية- قسد"، اليوم الأحد 17يوليو/تموز، في قاعدة "التحالف الدولي" اللاشرعية التي يتخذها ضمن (مديرية حقول نفط الجبسة) في مدينة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة.وتأتي هذه التدريبات العسكرية بعد ساعات من وصول 100 شاحنة محملة بالأسلحة وبمواد لوجستية وعسكرية إلى القاعدة.وكان مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أفاد نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية لقوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي مكونة من 20 شاحنة وناقلة، دخلت يوم السبت 16يوليو، اخترقت الحدود السورية العراقية متوجهة إلى قاعدة مديرية حقول نفط (الجبسة) في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.ولفتت المصادر أن القافلة ضمت 20 ناقلة محملة بالأسلحة وشاحنات كبيرة نوع "لودر" تحمل مواد لوجستية وعربات عسكرية من نوع "همر".وكانت قوات الجيش الأمريكي أدخلت عدة قوافل عسكرية تعد هي من أكبر القوافل عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق قرب بلدة اليعربية بريف محافظة الحسكة السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-السوري-يعزز-مواقعه-على-الحدود-التركية-والتركي-يستهدف-قسد-1065196100.html
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رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي يبدأ تدريبات حية بعد ساعات على تعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
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أجرت ما تسمى قوات "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي شكله الجيش الأمريكي، تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات "قسد" في محيط قاعدة عسكرية أمريكية تتموضع حول آبار وحقول نفط بريف الحسكة السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة أن الجيش الأمريكي اجرى تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات "سوريا الديمقراطية- قسد"، اليوم الأحد 17يوليو/تموز، في قاعدة "التحالف الدولي" اللاشرعية التي يتخذها ضمن (مديرية حقول نفط الجبسة) في مدينة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة.
وأكدت المصادر أن التدريبات تجري باستخدام القذائف الحية والذخائر الحقيقية.
وتأتي هذه التدريبات العسكرية بعد ساعات من وصول 100 شاحنة محملة بالأسلحة وبمواد لوجستية وعسكرية إلى القاعدة.
وكان مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أفاد نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية لقوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي مكونة من 20 شاحنة
وناقلة، دخلت يوم السبت 16يوليو، اخترقت الحدود السورية العراقية متوجهة إلى قاعدة مديرية حقول نفط (الجبسة) في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.
ولفتت المصادر أن القافلة ضمت 20 ناقلة محملة بالأسلحة وشاحنات كبيرة نوع "لودر" تحمل مواد لوجستية وعربات عسكرية من نوع "همر".
كما أدخل الجيش الأمريكي، مساء أمس السبت، قافلة كبيرة عبر معبر الوليد الحدودي البري غير الشرعي مع العراق إلى محافظة الحسكة تتألف من 80 شاحنة تحمل صناديق مغلقة وعربات عسكرية كبيرة ومواد لوجستية، بحسب مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك".
وكانت قوات الجيش الأمريكي أدخلت عدة قوافل عسكرية تعد هي من أكبر القوافل عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق قرب بلدة اليعربية بريف محافظة الحسكة السورية.