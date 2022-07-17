الجيش الإسرائيلي: "حماس" مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
© AP Photo / Str/HO
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إن مهمة الجيش الإسرائيلي تكمن في حماية البلاد.
وأكد العميد كوخاف في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه لا يعرف من أطلق القذائف والصواريخ على الداخل الإسرائيلي من قطاع غزة، ولكن يدرك أن مهمة الجيش هي حماية البلاد.
وحمَّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، مهددا بأن أي إطلاق نار من القطاع سيتم الرد عليه بشكل كبير.
ירי הרקטות מעזה | דובר צה"ל @IDFSpokesperson אצל @TaliMoreno_ ו-@sefiova: "לא יודע מי ירה וזה לא משנה - תפקידנו להגן על ישראל. אנחנו רואים בחמאס כאחראים לכל מה שקורה ברצועת עזה, כל ירי ייענה בצורה משמעותית"— גלצ (@GLZRadio) July 17, 2022
(צילום: פלאש90) pic.twitter.com/KJDfjCEs3R
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أنه قصف مواقع لحركة "حماس"، اليوم السبت، بـ 16 طنا من القنابل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، صباح السبت، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.
وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار يأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع.
הירי מעזה - והתגובה | 16 טון של פצצות: צה"ל תקף אתרים של חמאס לייצור רקטות ואתר תת-קרקעי. הערכות: ירי סוררים בתגובה לביקור ביידן. הדיווח של @ItayBlumental#הכול_פוליטי pic.twitter.com/Vlt5mjIn7a— כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2022
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.
وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة للمكان.
أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.