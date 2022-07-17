https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-اثنين-من-جنوده-شمالي-العراق-1065197966.html
الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي العراق
الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها خلال اليوم، جراء اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T19:11+0000
2022-07-17T19:11+0000
2022-07-17T19:11+0000
العالم العربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد، إنه "قتل جندي صباح اليوم في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.. وقتل آخر منذ قليل إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني".وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قالت في وقت سابق إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها خلال اليوم، جراء اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد، إنه "قتل جندي صباح اليوم في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.. وقتل آخر منذ قليل إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني".
وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قالت في وقت سابق إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى.