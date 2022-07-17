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الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي العراق
الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها خلال اليوم، جراء اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T19:11+0000
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العالم العربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد، إنه "قتل جندي صباح اليوم في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.. وقتل آخر منذ قليل إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني".وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قالت في وقت سابق إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى.
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العالم العربي

الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي العراق

19:11 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Hikmet Durgun
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها خلال اليوم، جراء اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد، إنه "قتل جندي صباح اليوم في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.. وقتل آخر منذ قليل إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني".
وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قالت في وقت سابق إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى.
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