https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-التركي-يعلن-وفاة-أحد-جنوده-متأثرا-بجروح-أصيب-بها-في-العراق-1065182418.html
الجيش التركي يعلن وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
الجيش التركي يعلن وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في شمال العراق. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:50+0000
2022-07-17T12:50+0000
2022-07-17T12:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديا أصيب اليوم في مواجهات مع عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، نقل إثرها إلى المستشفى.وأوضح البيان أن الجندي توفي في المستشفى متأثرا بجروحه رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه، بحسب وكالة "الأناضول".وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/تركيا-ترسل-طلبا-إلى-السويد-وفنلندا-بشأن-تسليم-أعضاء-من-حزب-العمال-الكردستاني-1064720134.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يعلن وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
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أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديا أصيب اليوم في مواجهات مع عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني
في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، نقل إثرها إلى المستشفى.
وأوضح البيان أن الجندي توفي في المستشفى متأثرا بجروحه رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.