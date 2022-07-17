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https://arabic.sputniknews.com/20220717/الحكومة-التونسية-نقترض-من-صندوق-النقد-لنستهلك--1065169345.html
الحكومة التونسية: نقترض من صندوق النقد لنستهلك
الحكومة التونسية: نقترض من صندوق النقد لنستهلك
أعلن الناطق باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن بلاده مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي "حتى تستهلك". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T06:45+0000
2022-07-17T06:45+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
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وقال النصيبي في تصريح تلفزيوني إن هذا الاستهلاك يتمثل في الإنفاق على دعم المحروقات والمواد الأساسية وأجور موظفي الدولة ونفقات المؤسسات العمومية التي لا تنجح في تغطية جميع احتياجاتها، بحسب موقع "قناة نسمة".وأوضح المسؤول التونسي أنه سيتم توجيه الأموال التي تحاول بلاده الحصول عليها من صندوق النقد الدولي لإنجاز مشاريع جديدة وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها.وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية والخدمات وتسديد الديون.واعتبر المسؤول التونسي المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق، صعبة.وأشار إلى أن صندوق النقد يتعامل بحذر شديد إثر فشل تونس في التوصل لاتفاقيتين سابقتين الأمر الذي أفقدها جزءا من ثقة المؤسسة الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تونس-تترقب-اتفاقا-مع-صندوق-النقد-الدولي-ينقذها-ماليا-1064704556.html
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أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي

الحكومة التونسية: نقترض من صندوق النقد لنستهلك

06:45 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن الناطق باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن بلاده مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي "حتى تستهلك".
وقال النصيبي في تصريح تلفزيوني إن هذا الاستهلاك يتمثل في الإنفاق على دعم المحروقات والمواد الأساسية وأجور موظفي الدولة ونفقات المؤسسات العمومية التي لا تنجح في تغطية جميع احتياجاتها، بحسب موقع "قناة نسمة".
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تونس تترقب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ينقذها ماليا
5 يوليو, 21:25 GMT
وأوضح المسؤول التونسي أنه سيتم توجيه الأموال التي تحاول بلاده الحصول عليها من صندوق النقد الدولي لإنجاز مشاريع جديدة وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية والخدمات وتسديد الديون.
واعتبر المسؤول التونسي المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق، صعبة.
وأشار إلى أن صندوق النقد يتعامل بحذر شديد إثر فشل تونس في التوصل لاتفاقيتين سابقتين الأمر الذي أفقدها جزءا من ثقة المؤسسة الدولية.
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