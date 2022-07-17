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الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لن يرى الاستقرار في بيته العنكبوتي الواهن
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لن يرى الاستقرار في بيته العنكبوتي الواهن
قال محمد صادق فضلي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الإيرانية، إن الكيان الصهيوني لن يرى الاستقرار في بيته العنكبوتي... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:21+0000
2022-07-17T11:21+0000
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ونقلت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات صادق فضلي جاءت تعليقا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، خلال الأيام القليلة الماضية.وتساءل صادق فضلي عن عدد العمليات التي نفذت في "الأراضي المحتلة" (إسرائيل) العام الماضي حتى يلقي الرئيس جو بايدن خطابه في القفص، موضحا أن "قبته الحديدية من زجاج سيرى عاقبة رميه الحجارة على الآخرين. لن يرى المحتل الاستقرار في بيته العنكبوتي الواهن".وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح أمس.وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لابيد-نحتفظ-لأنفسنا-بحق-التصرف-الكامل-بشأن-النووي-الإيراني-1065175797.html
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إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لن يرى الاستقرار في بيته العنكبوتي الواهن

11:21 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال محمد صادق فضلي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الإيرانية، إن الكيان الصهيوني لن يرى الاستقرار في بيته العنكبوتي الواهن.
ونقلت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات صادق فضلي جاءت تعليقا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
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وأكد الدبلوماسي الإيراني أن "الهزيمة أو الانتصار يتحقق ليس في الإعلام وإنما في الميدان".
وتساءل صادق فضلي عن عدد العمليات التي نفذت في "الأراضي المحتلة" (إسرائيل) العام الماضي حتى يلقي الرئيس جو بايدن خطابه في القفص، موضحا أن "قبته الحديدية من زجاج سيرى عاقبة رميه الحجارة على الآخرين. لن يرى المحتل الاستقرار في بيته العنكبوتي الواهن".
وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح أمس.
وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.
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