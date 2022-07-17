https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-مخططات-استيطانية-جديدة-بعيد-زيارة-بايدن-1065187771.html
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من إقدام الحكومة الإسرائيلية من المصادقة على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في البلاد. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:58+0000
2022-07-17T14:58+0000
2022-07-17T14:58+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار فلسطين اليوم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/07/1045800711_0:0:3502:1970_1920x0_80_0_0_758b084f69deb5414652be9ad9b08b9b.jpg
ونقلت صحيفة القدس، مساء اليوم الأحد، بيانا عن الوزارة، جاء فيه أنها "تتخوف من مخططات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس بشكل خاص بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".وذكرت الوزارة أن جزءا من هذه المخططات قد تم تأجيله لما بعد زيارة بايدن للبلاد، في "استغلال إسرائيلي بشع للزيارة بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان كونه أيضا موضوع تنافسي في الانتخابات الإسرائيلية".وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بإبداء اليقظة والاهتمام بهذا الموضوع، بدعوى أن الرئيس جو بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والتي يقع في مقدمتها الاستيطان.وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن "الاستيطان له مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1976، كما أشار إليها الرئيس الأمريكي بنفسه في البيان الصحفي في بيت لحم".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد زار إسرائيل الأربعاء الماضي، لمدة يومين، ثم زار مدينة بيت لحم الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ليطير منها إلى السعودية، مساء الخميس.وغادر الرئيس الأمريكي مدينة جدة السعودية، أمس، قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-الإسرائيلي-لن-نكشف-عن-كل-شيء-بشأن-العلاقات-الأمنية-مع-السعودية-1065183865.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/07/1045800711_771:0:3502:2048_1920x0_80_0_0_a824e3a7cdc8a76ddc776c5e51aec10a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن
تابعنا عبر
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من إقدام الحكومة الإسرائيلية من المصادقة على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في البلاد.
ونقلت صحيفة
القدس، مساء اليوم الأحد، بيانا عن الوزارة، جاء فيه أنها "تتخوف من مخططات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس بشكل خاص بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وذكرت الوزارة أن جزءا من هذه المخططات قد تم تأجيله لما بعد زيارة بايدن للبلاد، في "استغلال إسرائيلي
بشع للزيارة بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان كونه أيضا موضوع تنافسي في الانتخابات الإسرائيلية".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بإبداء اليقظة والاهتمام بهذا الموضوع، بدعوى أن الرئيس جو بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والتي يقع في مقدمتها الاستيطان.
وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن "الاستيطان له مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1976، كما أشار إليها الرئيس الأمريكي بنفسه في البيان الصحفي في بيت لحم".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، قد زار إسرائيل الأربعاء الماضي، لمدة يومين، ثم زار مدينة بيت لحم الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ليطير منها إلى السعودية، مساء الخميس.
وغادر الرئيس الأمريكي مدينة جدة السعودية، أمس، قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.
وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.