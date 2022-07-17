https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-مخططات-استيطانية-جديدة-بعيد-زيارة-بايدن-1065187771.html

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من إقدام الحكومة الإسرائيلية من المصادقة على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في البلاد. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T14:58+0000

2022-07-17T14:58+0000

2022-07-17T14:58+0000

العالم العربي

السعودية

أخبار فلسطين اليوم

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/07/1045800711_0:0:3502:1970_1920x0_80_0_0_758b084f69deb5414652be9ad9b08b9b.jpg

ونقلت صحيفة القدس، مساء اليوم الأحد، بيانا عن الوزارة، جاء فيه أنها "تتخوف من مخططات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس بشكل خاص بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".وذكرت الوزارة أن جزءا من هذه المخططات قد تم تأجيله لما بعد زيارة بايدن للبلاد، في "استغلال إسرائيلي بشع للزيارة بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان كونه أيضا موضوع تنافسي في الانتخابات الإسرائيلية".وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بإبداء اليقظة والاهتمام بهذا الموضوع، بدعوى أن الرئيس جو بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والتي يقع في مقدمتها الاستيطان.وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن "الاستيطان له مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1976، كما أشار إليها الرئيس الأمريكي بنفسه في البيان الصحفي في بيت لحم".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد زار إسرائيل الأربعاء الماضي، لمدة يومين، ثم زار مدينة بيت لحم الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ليطير منها إلى السعودية، مساء الخميس.وغادر الرئيس الأمريكي مدينة جدة السعودية، أمس، قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-الإسرائيلي-لن-نكشف-عن-كل-شيء-بشأن-العلاقات-الأمنية-مع-السعودية-1065183865.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن