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https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخارجية-الفلسطينية-تدين-اقتحامات-الأقصى-وتعتبره-استخفاف-إسرائيلي-بالمطالبات-الدولية-1065202510.html
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الأقصى وتعتبره استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الأقصى وتعتبره استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T21:38+0000
2022-07-17T21:38+0000
إسرائيل
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وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".وفي سياق آخر أشارت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، مساء، اليوم الأحد، مواطنة فلسطينية تدعى خديجة خويص خلال تواجدها قرب باب حطة بالمسجد الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الذين تم اعتقالهم اليوم الأحدم إلى 6 فلسطينين تم اعتقالهم من أنحاء مختلفة من القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-1064078712.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الأقصى وتعتبره استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

21:38 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته
وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
23 يونيو, 08:10 GMT
وفي سياق آخر أشارت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، مساء، اليوم الأحد، مواطنة فلسطينية تدعى خديجة خويص خلال تواجدها قرب باب حطة بالمسجد الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الذين تم اعتقالهم اليوم الأحدم إلى 6 فلسطينين تم اعتقالهم من أنحاء مختلفة من القدس.
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