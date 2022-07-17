https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخارجية-الفلسطينية-تدين-اقتحامات-الأقصى-وتعتبره-استخفاف-إسرائيلي-بالمطالبات-الدولية-1065202510.html
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الأقصى وتعتبره استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الأقصى وتعتبره استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T21:38+0000
2022-07-17T21:38+0000
2022-07-17T21:38+0000
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وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".وفي سياق آخر أشارت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، مساء، اليوم الأحد، مواطنة فلسطينية تدعى خديجة خويص خلال تواجدها قرب باب حطة بالمسجد الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الذين تم اعتقالهم اليوم الأحدم إلى 6 فلسطينين تم اعتقالهم من أنحاء مختلفة من القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-1064078712.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الأقصى وتعتبره استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته
وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
.
واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
وفي سياق آخر أشارت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، مساء، اليوم الأحد، مواطنة فلسطينية تدعى خديجة خويص خلال تواجدها قرب باب حطة بالمسجد الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الذين تم اعتقالهم اليوم الأحدم إلى 6 فلسطينين تم اعتقالهم من أنحاء مختلفة من القدس.