https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخطوط-الجوية-العراقية-توضح-حقيقة-امتناعها-عن-نقل-مسافرين-للصين-1065171682.html
الخطوط الجوية العراقية توضح حقيقة امتناعها عن نقل مسافرين للصين
الخطوط الجوية العراقية توضح حقيقة امتناعها عن نقل مسافرين للصين
نفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناعها عن نقل مسافرين عراقيين إلى جمهورية الصين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:52+0000
2022-07-17T07:52+0000
2022-07-17T07:52+0000
أخبار العراق اليوم
الصين
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جاء هذا في بيان صادر عن الشركة بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت.وقال البيان إن إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تبين للمسافرين الراغبين بالسفر إلى الصين أنها تعمل وفق السياقات والإجراءات الرسمية لنقل المسافرين من الصينيين والعراقيين ووفق جداول تحددها تلك الإجراءات.وأوضح أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع الشركة عن نقل مسافرين عراقيين "هي معلومات عارية عن الصحة والهدف منها الاساءة فقط".وأشار إلى أن "الناقل الوطني سينفذ رحلة مباشرة الى الصين في الثاني من شهر آب (أغسطس) القادم".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الخطوط-الجوية-العراقية-رحلاتنا-لم-تتأثر-باستهداف-مطار-بغداد-1057348419.html
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أخبار العراق اليوم, الصين
الخطوط الجوية العراقية توضح حقيقة امتناعها عن نقل مسافرين للصين
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نفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناعها عن نقل مسافرين عراقيين إلى جمهورية الصين.
جاء هذا في بيان صادر عن الشركة بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية، السبت.
وقال البيان إن إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تبين للمسافرين الراغبين بالسفر إلى الصين أنها تعمل وفق السياقات والإجراءات الرسمية لنقل المسافرين من الصينيين والعراقيين ووفق جداول تحددها تلك الإجراءات.
وأوضح أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع الشركة عن نقل مسافرين عراقيين "هي معلومات عارية عن الصحة والهدف منها الاساءة فقط".
وأشار إلى أن "الناقل الوطني سينفذ رحلة مباشرة الى الصين في الثاني من شهر آب (أغسطس) القادم".