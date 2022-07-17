https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدبيبة-تغيير-إدارة-المؤسسة-الوطنية-للنفط-جاء-بناء-على-توافق-بين-كل-الأطراف-السياسية-فيديو-1065186524.html

الدبيبة: تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاء بناء على توافق بين كل الأطراف السياسية... فيديو

الدبيبة: تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاء بناء على توافق بين كل الأطراف السياسية... فيديو

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، "وجود أي تدخلات خارجية في قرار تشكيل مجلس جديد لمؤسسة النفط الليبية". 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T14:29+0000

2022-07-17T14:29+0000

2022-07-17T14:29+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأكد الدبيبة، في أول اجتماع مع المجلس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط، أنه "لم تتدخل أي دولة في تشكيل المجلس الجديد للمؤسسة الوطنية النفط".وأضاف أن "قرار إقالة مجلس الإدارة السابق لمؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية وإنما جاء بتوافق بين الأطراف في جميع أنحاء ليبيا"، داعيا من لديه أي شكوى بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى اللجوء إلى القضاء.واعتبر الدبيبة، أن "الأجندة الوحيدة لتغيير مجلس الإدارة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين"، مؤكدا أن الصفقة السياسية الحقيقية التي تتطلبها ليبيا حاليا هي إجراء الانتخابات.وأعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.وقالت الوزارة في بيان إنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) والتي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط".وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".وأتم البيان: "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر".وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت في وقت سابق اليوم، إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.وأضافت المؤسسة "أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية".

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أخبار ليبيا اليوم