عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الأوكرانية-قواتنا-يمكنها-ضرب-القرم-باستخدام-هيمارس-1065167313.html
الدفاع الأوكرانية: قواتنا يمكنها ضرب القرم باستخدام "هيمارس"
الدفاع الأوكرانية: قواتنا يمكنها ضرب القرم باستخدام "هيمارس"
قال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن كييف يمكنها استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T04:32+0000
2022-07-17T04:32+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بإمكان القوات الأوكرانية استخدام HIMARS و M270 لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم، أجاب المتحدث بنعم في تيليثون الأوكراني الموحد، مشيرا أنه، على وجه الخصوص، إلى "الاستخدام النشط لأسطول البحر الأسود لروسيا".في وقت سابق، سلمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ثماني قاذفات متحركة على منصة HIMARS ذي العجلات. ومن المقرر أن يتم نقل أربعة من هذه المنظومات إلى كييف. قال نائب رئيس البنتاغون كولين كال في 1 يونيو/حزيران إن الولايات المتحدة حصلت على وعد من السلطات الأوكرانية، بما في ذلك شخصيا من فلاديمير زيلينسكي، بعدم استخدام HIMARS لشن ضربات على الأراضي الروسية. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن منظومتين HIMARS حتى الآن.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا، في حالة تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، ستستخلص استنتاجات بشأن الضربات ضد تلك الأهداف التي لم يتم ضربها بعد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الدفاع الأوكرانية: قواتنا يمكنها ضرب القرم باستخدام "هيمارس"

04:32 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
تابعنا عبرTelegram
قال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن كييف يمكنها استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم.
عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بإمكان القوات الأوكرانية استخدام HIMARS و M270 لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم، أجاب المتحدث بنعم في تيليثون الأوكراني الموحد، مشيرا أنه، على وجه الخصوص، إلى "الاستخدام النشط لأسطول البحر الأسود لروسيا".
في وقت سابق، سلمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ثماني قاذفات متحركة على منصة HIMARS ذي العجلات. ومن المقرر أن يتم نقل أربعة من هذه المنظومات إلى كييف. قال نائب رئيس البنتاغون كولين كال في 1 يونيو/حزيران إن الولايات المتحدة حصلت على وعد من السلطات الأوكرانية، بما في ذلك شخصيا من فلاديمير زيلينسكي، بعدم استخدام HIMARS لشن ضربات على الأراضي الروسية. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن منظومتين HIMARS حتى الآن.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا، في حالة تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، ستستخلص استنتاجات بشأن الضربات ضد تلك الأهداف التي لم يتم ضربها بعد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала