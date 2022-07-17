https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الأوكرانية-قواتنا-يمكنها-ضرب-القرم-باستخدام-هيمارس-1065167313.html
الدفاع الأوكرانية: قواتنا يمكنها ضرب القرم باستخدام "هيمارس"
الدفاع الأوكرانية: قواتنا يمكنها ضرب القرم باستخدام "هيمارس"
قال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن كييف يمكنها استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T04:32+0000
2022-07-17T04:32+0000
2022-07-17T04:32+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بإمكان القوات الأوكرانية استخدام HIMARS و M270 لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم، أجاب المتحدث بنعم في تيليثون الأوكراني الموحد، مشيرا أنه، على وجه الخصوص، إلى "الاستخدام النشط لأسطول البحر الأسود لروسيا".في وقت سابق، سلمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ثماني قاذفات متحركة على منصة HIMARS ذي العجلات. ومن المقرر أن يتم نقل أربعة من هذه المنظومات إلى كييف. قال نائب رئيس البنتاغون كولين كال في 1 يونيو/حزيران إن الولايات المتحدة حصلت على وعد من السلطات الأوكرانية، بما في ذلك شخصيا من فلاديمير زيلينسكي، بعدم استخدام HIMARS لشن ضربات على الأراضي الروسية. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن منظومتين HIMARS حتى الآن.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا، في حالة تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، ستستخلص استنتاجات بشأن الضربات ضد تلك الأهداف التي لم يتم ضربها بعد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الدفاع الأوكرانية: قواتنا يمكنها ضرب القرم باستخدام "هيمارس"
تابعنا عبر
قال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن كييف يمكنها استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم.
عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بإمكان القوات الأوكرانية استخدام HIMARS و M270 لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم، أجاب المتحدث بنعم في تيليثون الأوكراني الموحد، مشيرا أنه، على وجه الخصوص، إلى "الاستخدام النشط لأسطول البحر الأسود لروسيا".
في وقت سابق، سلمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ثماني قاذفات متحركة على منصة HIMARS ذي العجلات. ومن المقرر أن يتم نقل أربعة من هذه المنظومات إلى كييف. قال نائب رئيس البنتاغون كولين كال في 1 يونيو/حزيران إن الولايات المتحدة حصلت على وعد من السلطات الأوكرانية، بما في ذلك شخصيا من فلاديمير زيلينسكي، بعدم استخدام HIMARS لشن ضربات على الأراضي الروسية. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن منظومتين HIMARS حتى الآن.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا، في حالة تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، ستستخلص استنتاجات بشأن الضربات ضد تلك الأهداف التي لم يتم ضربها بعد.