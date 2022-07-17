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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الروسية-تدمير-منظومة-هيمارس-أوكرانية-بكراسنوارميسك-1065177492.html
الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" أوكرانية بكراسنوأرميسك
الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" أوكرانية بكراسنوأرميسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي قام بتدمير قاذفة يستخدمها الجيش الأوكراني ومركبة نقل وتحميل نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "هيمارس"... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T10:47+0000
2022-07-17T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت الأسلحة الأرضية الدقيقة قاذفة ومركبة تحميل للنقل لنظام صواريخ الإطلاق المتعدد "يمارس" المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية".كما أفاد البيان بأنه على خلفية الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الأوكراني، تتزايد حالات الفرار من الخدمة، وترك المواقع في اتجاه غير معروف. "لذلك فإن سرية البنادق التابعة للكتيبة 58 من لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 104، والتي كانت تابعة عمليًا لقائد الكتيبة 108 التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر، في منطقة فيرخنيكامينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تركها بالكامل".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" أوكرانية بكراسنوأرميسك

10:47 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 17.07.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي قام بتدمير قاذفة يستخدمها الجيش الأوكراني ومركبة نقل وتحميل نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "هيمارس" بالقرب من مدينة كراسنوأرميسك.
موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت الأسلحة الأرضية الدقيقة قاذفة ومركبة تحميل للنقل لنظام صواريخ الإطلاق المتعدد "يمارس" المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف البيان: "كما دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تم إطلاقها من الجو على أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا فيها مستودع تخزين لصواريخ هاربون المضادة للسفن، التي نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا".

كما أفاد البيان بأنه على خلفية الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الأوكراني، تتزايد حالات الفرار من الخدمة، وترك المواقع في اتجاه غير معروف. "لذلك فإن سرية البنادق التابعة للكتيبة 58 من لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 104، والتي كانت تابعة عمليًا لقائد الكتيبة 108 التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر، في منطقة فيرخنيكامينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تركها بالكامل".
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