https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-200-عسكري-أوكراني-في-منطقة-خاركوف-وفرار-سرية-البنادق----1065178180.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد 200 عسكري أوكراني في منطقة خاركوف وفرار سرية "البنادق"

الدفاع الروسية تعلن تحييد 200 عسكري أوكراني في منطقة خاركوف وفرار سرية "البنادق"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على 200 عسكريا أوكرانيا في تشوغييف بمنطقة خاركوف. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T11:19+0000

2022-07-17T11:19+0000

2022-07-17T11:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في مدينة تشوغييف، بمنطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 200 فرد من الكتيبتين الثانية والثالثة من التشكيل، بالإضافة إلى تدمير أكثر من عشر وحدات من المركبات المدرعة".كما أفاد باليان بأنه على خلفية الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الأوكراني، تتزايد حالات الفرار من الخدمة، وترك المواقع في اتجاه غير معروف. "لذلك فإن سرية البنادق التابعة للكتيبة 58 من لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 104، والتي كانت تابعة عمليًا لقائد الكتيبة 108 التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر، في منطقة فيرخنيكامينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تركها بالكامل".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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