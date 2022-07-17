https://arabic.sputniknews.com/20220717/الرئيس-الجديد-للمؤسسة-الوطنية-الليبية-للنفط-فرحات-بن-قدارة-1065175523.html
الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة
الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة
بعد التهديد والوعيد من رئيس المؤسسة المُقال مصطفى صنع الله تسلم فرحات بن قدارة رسميا مهام عمله رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل تصعيد كبير وانقسام سياسي تشهده... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:28+0000
2022-07-17T09:28+0000
2022-07-17T09:28+0000
العالم العربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, انفوجرافيك, инфографика
الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة
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بعد التهديد والوعيد من رئيس المؤسسة المُقال مصطفى صنع الله تسلم فرحات بن قدارة رسميا مهام عمله رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل تصعيد كبير وانقسام سياسي تشهده ليبيا.