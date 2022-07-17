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الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة
الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة
بعد التهديد والوعيد من رئيس المؤسسة المُقال مصطفى صنع الله تسلم فرحات بن قدارة رسميا مهام عمله رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل تصعيد كبير وانقسام سياسي تشهده... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:28+0000
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العالم العربي, انفوجرافيك, инфографика

الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة

09:28 GMT 17.07.2022
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بعد التهديد والوعيد من رئيس المؤسسة المُقال مصطفى صنع الله تسلم فرحات بن قدارة رسميا مهام عمله رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل تصعيد كبير وانقسام سياسي تشهده ليبيا.
الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط... فرحات بن قدارة - سبوتنيك عربي
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