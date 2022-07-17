https://arabic.sputniknews.com/20220717/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-برلين-بناء-على-دعوة-من-المستشار-الألماني-1065179080.html
الرئيس المصري يتوجه إلى برلين بناء على دعوة من المستشار الألماني
الرئيس المصري يتوجه إلى برلين بناء على دعوة من المستشار الألماني
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرغ"... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:33+0000
2022-07-17T11:33+0000
2022-07-17T11:33+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار ألمانيا
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تنطلق فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ غدا الاثنين 18 يوليو الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.وأضاف البيان أن "حوار بطرسبرغ" يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.وأوضح البيان أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة في هذا المحفل الهام تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.كما أكد البيان أنه سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مصر
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سبوتنيك عربي
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار ألمانيا
الرئيس المصري يتوجه إلى برلين بناء على دعوة من المستشار الألماني
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يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تنطلق فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ غدا الاثنين 18 يوليو الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.
وأضاف البيان أن "حوار بطرسبرغ" يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ
في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح البيان أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة في هذا المحفل الهام تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.
وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشهد لقاء الرئيس المصري
مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس.
كما أكد البيان أنه سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.