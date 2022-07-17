https://arabic.sputniknews.com/20220717/الرئيس-المصري-يصل-ألمانيا-في-زيارة-رسمية-لمدة-يومين-فيديو-1065188686.html
الرئيس المصري يصل ألمانيا في زيارة رسمية لمدة يومين... فيديو
الرئيس المصري يصل ألمانيا في زيارة رسمية لمدة يومين... فيديو
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:21+0000
2022-07-17T15:21+0000
2022-07-17T15:21+0000
مصر
أخبار ألمانيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز وعدد من مسؤولي الحكومة الألمانية، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر "بطرسبرغ للمناخ".كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، عن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن "شولتز سيستقبل السيسي في مقر المستشارية الاتحادية".وأفاد النتحدث بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات.وأوضح أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في مؤتمر "بطرسبرغ للمناخ" أمام وفود أكثر من 40 دولة بصفة مصر الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.يشار إلى أن فعاليات مؤتمر "بطرسبرغ للمناخ" ستنطلق غدا الاثنين 18 يوليو/تموز الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار ألمانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري يصل ألمانيا في زيارة رسمية لمدة يومين... فيديو
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز وعدد من مسؤولي الحكومة الألمانية، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر "بطرسبرغ للمناخ".
كما نقلت
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، عن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن "شولتز سيستقبل السيسي في مقر المستشارية الاتحادية".
وأفاد النتحدث بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات.
وأوضح أن الرئيس السيسي
سيلقي كلمة في مؤتمر "بطرسبرغ للمناخ" أمام وفود أكثر من 40 دولة بصفة مصر الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن فعاليات مؤتمر "بطرسبرغ للمناخ" ستنطلق غدا الاثنين 18 يوليو/تموز الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.