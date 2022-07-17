https://arabic.sputniknews.com/20220717/الرئيس-الموريتاني-يهنئ-ملك-السعودية-بنجاح-قمة-جدة-1065174710.html

الرئيس الموريتاني يهنئ ملك السعودية بنجاح قمة جدة

الرئيس الموريتاني يهنئ ملك السعودية بنجاح قمة جدة

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح قمة الأمن والتنمية التي استضافتها مدينة جدة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T09:19+0000

2022-07-17T09:19+0000

2022-07-17T09:19+0000

موريتانيا

أخبار السعودية اليوم

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جاء هذا في برقية بعث بها ولد الشيخ الغزواني إلى الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.وقال الرئيس الموريتاني: "إن نجاح هذه القمة يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم".وعبر عن أمله في أن تؤسس قمة الأمن والتنمية لعهد من الاستقرار والرخاء بالمنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم.كما عبر عن حرصه على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط البلدين.وفي برقية أخرى هنأ الرئيس الموريتاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة الأمن والتنمية في جدة.واستضافت السعودية أمس السبت "قمة جدة" للأمن والتنمية، بمشاركة قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يغرد-عن-لقائه-مع-3-قادة-عرب-في-قمة-جدة-بالسعودية-1065168495.html

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