https://arabic.sputniknews.com/20220717/الرئيس-الموريتاني-يهنئ-ملك-السعودية-بنجاح-قمة-جدة-1065174710.html
الرئيس الموريتاني يهنئ ملك السعودية بنجاح قمة جدة
الرئيس الموريتاني يهنئ ملك السعودية بنجاح قمة جدة
هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح قمة الأمن والتنمية التي استضافتها مدينة جدة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:19+0000
2022-07-17T09:19+0000
2022-07-17T09:19+0000
موريتانيا
أخبار السعودية اليوم
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جاء هذا في برقية بعث بها ولد الشيخ الغزواني إلى الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.وقال الرئيس الموريتاني: "إن نجاح هذه القمة يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم".وعبر عن أمله في أن تؤسس قمة الأمن والتنمية لعهد من الاستقرار والرخاء بالمنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم.كما عبر عن حرصه على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط البلدين.وفي برقية أخرى هنأ الرئيس الموريتاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة الأمن والتنمية في جدة.واستضافت السعودية أمس السبت "قمة جدة" للأمن والتنمية، بمشاركة قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يغرد-عن-لقائه-مع-3-قادة-عرب-في-قمة-جدة-بالسعودية-1065168495.html
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موريتانيا, أخبار السعودية اليوم
الرئيس الموريتاني يهنئ ملك السعودية بنجاح قمة جدة
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هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح قمة الأمن والتنمية التي استضافتها مدينة جدة.
جاء هذا في برقية بعث بها ولد الشيخ الغزواني إلى الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية
.
وقال الرئيس الموريتاني: "إن نجاح هذه القمة يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم".
وعبر عن أمله في أن تؤسس قمة الأمن والتنمية
لعهد من الاستقرار والرخاء بالمنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم.
كما عبر عن حرصه على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط البلدين.
وفي برقية أخرى هنأ الرئيس الموريتاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة الأمن والتنمية في جدة.
واستضافت السعودية أمس السبت "قمة جدة" للأمن والتنمية، بمشاركة قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.