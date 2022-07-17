https://arabic.sputniknews.com/20220717/الراعي-لبنان-قدم-الحد-الأقصى-لإنجاح-مفاوضات-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1065197796.html

الراعي: لبنان قدم الحد الأقصى لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الراعي: لبنان قدم الحد الأقصى لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن لبنان قدم الحد الأقصى من أجل إنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T19:06+0000

2022-07-17T19:06+0000

2022-07-17T19:06+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104325/78/1043257866_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_48ee6a2f4653aa8d2384ac3a855b232e.jpg

وأضاف البطريرك اللبناني، خلال ترأسه اليوم، قداس الأحد، أن هناك حالة من الالتباس حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.وتابع: "ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلا ليستخرج الغاز والنفط، فيما تقوم إسرائيل بذلك"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وقال الراعي: "نتمنى على الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الوسيط، أن تحسم الموضوع مع إسرائيل، فلبنان قدم الحد الأقصى من أجل إنجاح المفاوضات".ودعت الحكومة اللبنانية في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تصريحات له مؤخرا أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/حزب-الله-يؤكد-مطلب-لبنان-في-استعادة-ثرواته-النفطية-والغازية-1064720784.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم