https://arabic.sputniknews.com/20220717/السعودية-تعلق-لأول-مرة-على-تقارير-شراء-أنظمة-دفاع-صاروخي-من-الصين-1065187490.html

السعودية تعلق لأول مرة على تقارير شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين

السعودية تعلق لأول مرة على تقارير شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين

علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لأول مرة، على "ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين". 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T14:47+0000

2022-07-17T14:47+0000

2022-07-17T14:47+0000

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وقال بن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "سنشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا".وأضاف: "نرى الولايات المتحدة كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، ولكن إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية.وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض.وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html

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