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السعودية تعلق لأول مرة على تقارير شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين
السعودية تعلق لأول مرة على تقارير شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين
علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لأول مرة، على "ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:47+0000
2022-07-17T14:47+0000
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وقال بن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "سنشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا".وأضاف: "نرى الولايات المتحدة كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، ولكن إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية.وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض.وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

السعودية تعلق لأول مرة على تقارير شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين

14:47 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لأول مرة، على "ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين".
وقال بن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "سنشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
10:38 GMT
وأضاف: "نرى الولايات المتحدة كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، ولكن إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".
وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية.
وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض.
وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية.
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