https://arabic.sputniknews.com/20220717/السفير-الإسرائيلي-السابق-لدى-الأمم-المتحدة-زيارة-بايدن-للبلاد-كانت-فاشلة-ولابيد-كارثة-على-إسرائيل-1065189042.html
السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة: زيارة بايدن للبلاد كانت فاشلة.. ولابيد كارثة على إسرائيل
السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة: زيارة بايدن للبلاد كانت فاشلة.. ولابيد كارثة على إسرائيل
قال داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد كانت فاشلة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:25+0000
2022-07-17T15:25+0000
2022-07-17T15:25+0000
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ونشر داني دانون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن زيارة بايدن لإسرائيل كانت فاشلة، وأولى إشارات هذا الفشل تتمثل في تفاخر إيران بقدراتها العسكرية.وجاءت تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي السابق تعليقا على ما ذكره كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأن إيران لديها القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي على أن بلاده ستعيد ردع الجيش الإسرائيلي وتعيد الأمن لمواطني إسرائيل.كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد زار إسرائيل الأربعاء الماضي، لمدة يومين، ثم زار مدينة بيت لحم الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ليطير منها إلى السعودية، مساء الخميس.وغادر الرئيس الأمريكي مدينة جدة السعودية، أمس، قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.
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جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار العالم العربي
السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة: زيارة بايدن للبلاد كانت فاشلة.. ولابيد كارثة على إسرائيل
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قال داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد كانت فاشلة.
ونشر داني دانون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن زيارة بايدن لإسرائيل كانت فاشلة، وأولى إشارات هذا الفشل تتمثل في تفاخر إيران بقدراتها العسكرية.
وأضاف دانون قائلا: "خاصة بعدما أدركت إيران أن الخيار العسكري ضدها غير وارد في زيارة الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط".
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي السابق تعليقا على ما ذكره كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأن إيران لديها القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
وأشار دانون إلى أن يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، كارثة على بلاده.
وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي على أن بلاده ستعيد ردع الجيش الإسرائيلي وتعيد الأمن لمواطني إسرائيل.
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، قد زار إسرائيل الأربعاء الماضي، لمدة يومين، ثم زار مدينة بيت لحم الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ليطير منها إلى السعودية، مساء الخميس.
وغادر الرئيس الأمريكي مدينة جدة السعودية، أمس، قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.
وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.