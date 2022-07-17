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https://arabic.sputniknews.com/20220717/العراق-القوات-الأمنية-تقتل-إرهابيا-يرتدي-حزاما-ناسفا-1065170645.html
العراق... القوات الأمنية تقتل إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا
العراق... القوات الأمنية تقتل إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا
أحبطت القوات الأمنية في العراق، صباح اليوم الأحد، مخطط لإرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في قضاء ‏الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأردته قتيلا.‏ 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:14+0000
2022-07-17T07:14+0000
العراق
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وتمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي (أبناء الطارمية) من قتل الإرهابي، الذي كان يرتدي الحزام الناسف في منطقة البو حمد شهاب، في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار بيان لخلية الإعلام الأمني أنه تمت تصفية الإرهابي جسديا بعد أن تم نصب كمين محكم له، وتتبع لحركته فجر اليوم الأحد.وشددت الخلية على أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/العراق-شرطة-بغداد-تلقي-القبض-على-7-متهمين-في-قضايا-إرهاب-1062249096.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... القوات الأمنية تقتل إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا

07:14 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحزام ناسف
حزام ناسف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
حزام ناسف
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أحبطت القوات الأمنية في العراق، صباح اليوم الأحد، مخطط لإرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في قضاء ‏الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأردته قتيلا.‏
وتمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي (أبناء الطارمية) من قتل الإرهابي، الذي كان يرتدي الحزام الناسف في منطقة البو حمد شهاب، في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار بيان لخلية الإعلام الأمني أنه تمت تصفية الإرهابي جسديا بعد أن تم نصب كمين محكم له، وتتبع لحركته فجر اليوم الأحد.
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
العراق… شرطة بغداد تلقي القبض على 7 متهمين في قضايا إرهاب
15 مايو, 10:07 GMT
وشددت الخلية على أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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