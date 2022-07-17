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https://arabic.sputniknews.com/20220717/العراق-يصدر-تحذيرا-بشأن-كورونا-1065178348.html
العراق يصدر تحذيرا بشأن كورونا
العراق يصدر تحذيرا بشأن كورونا
أعلنت الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن توجيهات جديدة للحجاج العائدين بالإضافة لرسالة للمواطنين بعد الارتفاع الحاد بإصابات كورونا. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
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العراق
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، فإن وزارة الصحة جزء أساسي من بعثة الحج، حيث إن البعثة الطبية رافقت الحجيج منذ الأيام الأولى لموسم الحج في كل المنافذ.موضحة أن "مجموعة من الأطباء والملاكات الصحية ترافق الحجيج إثناء العودة، وهذا وفق خطة معدة مسبقاً وبمتابعة من وزير الصحة من خلال مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة".وأكد البدر، أن "العراق يشهد ارتفاعاً حاداً في أعداد الاصابات بكورونا، ولا يزال الالتزام شبه معدوم بما يخص الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح".ودعا المواطنين، إلى "الاقبال لتلقي اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي".
العراق
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العراق

العراق يصدر تحذيرا بشأن كورونا

11:17 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / ASAAD NIAZIفيروس "كورونا" في العراق
فيروس كورونا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / ASAAD NIAZI
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أعلنت الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن توجيهات جديدة للحجاج العائدين بالإضافة لرسالة للمواطنين بعد الارتفاع الحاد بإصابات كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، فإن وزارة الصحة جزء أساسي من بعثة الحج، حيث إن البعثة الطبية رافقت الحجيج منذ الأيام الأولى لموسم الحج في كل المنافذ.

مضيفة إلى أن هناك أكثر من مركز صحي مؤقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة تم افتتاحها لمتابعة الحالات الصحية وتقديم الرعاية الطبية"، مؤكدة "استمرار عمل البعثة في المنافذ الحدودية لغاية الآن.

موضحة أن "مجموعة من الأطباء والملاكات الصحية ترافق الحجيج إثناء العودة، وهذا وفق خطة معدة مسبقاً وبمتابعة من وزير الصحة من خلال مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة".
وأكد البدر، أن "العراق يشهد ارتفاعاً حاداً في أعداد الاصابات بكورونا، ولا يزال الالتزام شبه معدوم بما يخص الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح".
ودعا المواطنين، إلى "الاقبال لتلقي اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي".
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