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القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي ببريطانيا
القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي ببريطانيا
شاركت القوة الجوية الكويتية في عرض عسكري دولي في قاعدة "فيرفورد" الجوية بمدينة "فيرفورد" البريطانية بطائرة حديثة من طراز "يوروفايتر". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:50+0000
2022-07-17T07:50+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال رئيس المكتب العسكري الكويتي في لندن، العميد الركن بحري نايف العسكر، إن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري، تؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني.وأشاد نايف العسكر بالمهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية، في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة، بحسب صحيفة "القبس".وأوضح أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية في تقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات.من جانبه، قال آمر السرب السابع في القوة الجوية الكويتية العقيد الركن طيار عيسى الرشيدي إن المشاركة الكويتية في العرض هي الثانية.وأشار إلى أن المشاركة الأولى كانت في عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 "هورنت".وأفاد بأن مشاركتها كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات اليوروفايتر، حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة "جو جو" وأسلحة "جو أرض".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجيش-الكويتي-يستلم-أول-دفعة-من-مقاتلات-يوروفايتر-تايفون-صور-1053941722.html
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أخبار الكويت اليوم

القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي ببريطانيا

07:50 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو-35"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 30 إس إم و سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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شاركت القوة الجوية الكويتية في عرض عسكري دولي في قاعدة "فيرفورد" الجوية بمدينة "فيرفورد" البريطانية بطائرة حديثة من طراز "يوروفايتر".
وقال رئيس المكتب العسكري الكويتي في لندن، العميد الركن بحري نايف العسكر، إن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري، تؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني.
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
الجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور
14 ديسمبر 2021, 18:31 GMT
وأشاد نايف العسكر بالمهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية، في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة، بحسب صحيفة "القبس".
وأوضح أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية في تقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات.
من جانبه، قال آمر السرب السابع في القوة الجوية الكويتية العقيد الركن طيار عيسى الرشيدي إن المشاركة الكويتية في العرض هي الثانية.
وأشار إلى أن المشاركة الأولى كانت في عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 "هورنت".
وأفاد بأن مشاركتها كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات اليوروفايتر، حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة "جو جو" وأسلحة "جو أرض".
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