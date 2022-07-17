https://arabic.sputniknews.com/20220717/القوة-الجوية-الكويتية-تشارك-في-عرض-عسكري-دولي-ببريطانيا-1065170896.html
القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي ببريطانيا
القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي ببريطانيا
شاركت القوة الجوية الكويتية في عرض عسكري دولي في قاعدة "فيرفورد" الجوية بمدينة "فيرفورد" البريطانية بطائرة حديثة من طراز "يوروفايتر". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:50+0000
2022-07-17T07:50+0000
2022-07-17T07:50+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1046363067_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_22167332c1fec09096eaf6fdedfe7764.jpg
وقال رئيس المكتب العسكري الكويتي في لندن، العميد الركن بحري نايف العسكر، إن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري، تؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني.وأشاد نايف العسكر بالمهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية، في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة، بحسب صحيفة "القبس".وأوضح أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية في تقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات.من جانبه، قال آمر السرب السابع في القوة الجوية الكويتية العقيد الركن طيار عيسى الرشيدي إن المشاركة الكويتية في العرض هي الثانية.وأشار إلى أن المشاركة الأولى كانت في عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 "هورنت".وأفاد بأن مشاركتها كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات اليوروفايتر، حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة "جو جو" وأسلحة "جو أرض".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجيش-الكويتي-يستلم-أول-دفعة-من-مقاتلات-يوروفايتر-تايفون-صور-1053941722.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1046363067_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_0634425e02a1c4f83960b14ce1fe6d4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي ببريطانيا
تابعنا عبر
شاركت القوة الجوية الكويتية في عرض عسكري دولي في قاعدة "فيرفورد" الجوية بمدينة "فيرفورد" البريطانية بطائرة حديثة من طراز "يوروفايتر".
وقال رئيس المكتب العسكري الكويتي في لندن، العميد الركن بحري نايف العسكر، إن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري، تؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني.
14 ديسمبر 2021, 18:31 GMT
وأشاد نايف العسكر بالمهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية، في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة، بحسب صحيفة "القبس"
.
وأوضح أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية في تقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات.
من جانبه، قال آمر السرب السابع في القوة الجوية الكويتية العقيد الركن طيار عيسى الرشيدي إن المشاركة الكويتية في العرض هي الثانية.
وأشار إلى أن المشاركة الأولى كانت في عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 "هورنت".
وأفاد بأن مشاركتها كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات اليوروفايتر
، حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة "جو جو" وأسلحة "جو أرض".