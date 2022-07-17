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https://arabic.sputniknews.com/20220717/اليونان-تحطم-طائرة-شحن-كانت-متجهة-من-صربيا-إلى-الأردن-فوق-أراضينا--1065170194.html
اليونان: تحطم طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن فوق أراضينا
اليونان: تحطم طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن فوق أراضينا
أعلنت السلطات اليونانية تحطم طائرة شحن فوق أراضيها، كانت متجهة من صربيا إلى الأردن. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:00+0000
2022-07-17T07:01+0000
طائرة شحن
تحطم طائرة
أخبار الأردن
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ووفقا لموقع إي بي سي نيوز قالت السلطات اليونانية إن طائرة شحن من طراز أنتونوف تديرها شركة طيران أوكرانية تحطمت يوم السبت بالقرب من مدينة كافالا في شمال اليونان.وأفاد سكان محليون أنهم رأوا كرة نارية وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث، فيما رجح البعض أن تكون حمولة الطائرة من النوع الخطير.وقالت سلطات الطيران المدني اليونانية إن الرحلة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن، وتم تشغيل الطائرة إيه إن 12، وهي طائرة مروحية توربينية سوفيتية الصنع، بواسطة شركة الشحن ميريديان.وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وأنها كانت تحمل 12 طنا من "المواد الخطرة" معظمها متفجرات.وكإجراء احترازي بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة من موقع التحطم، أبلغت لجنة تنسيقية مكونة من مسؤولي البلدية والشرطة وخدمة الإطفاء سكان المنطقتين الأقرب إلى موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة طوال الليل، وعدم مغادرة منازلهم.وتقول السلطات إنها لا تعرف ما إذا كانت هناك مواد كيميائية خطيرة على متن الطائرة، أم لا بما في ذلك تلك الموجودة في البطاريات.وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطيار تمكن من تنبيه السلطات بشأن مشكلة في أحد محركات الطائرة وأعطي خيار الهبوط في مطاري سالونيك أو كافالا، واختار كافالا الذي كان أقرب، قائلا إنه كان لديه سبب قوي للقيام بهبوط اضطراري.
https://arabic.sputniknews.com/20171210/تحطم-طائرة-تابعة-لسلاح-الجو-الأردني-إثر-خلل-فني-ونجاة-طاقمها-1028293534.html
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طائرة شحن, تحطم طائرة, أخبار الأردن

اليونان: تحطم طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن فوق أراضينا

07:00 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 07:01 GMT 17.07.2022)
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevicخبراء في الجيش اليوغوسلافي يفحصون حطام طائرة F-117 "ستيلث" التي تم إسقاطها في قرية بوديانوفتسي، على بعد 45 كيلومترًا (30 ميلاً) شمال غرب بلغراد، 28 مارس 1999. وأنقذ فريق الإنقاذ الطيار في حالة جيدة؛ وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون سبب تحطم الطائرة.
خبراء في الجيش اليوغوسلافي يفحصون حطام طائرة F-117 ستيلث التي تم إسقاطها في قرية بوديانوفتسي، على بعد 45 كيلومترًا (30 ميلاً) شمال غرب بلغراد، 28 مارس 1999. وأنقذ فريق الإنقاذ الطيار في حالة جيدة؛ وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون سبب تحطم الطائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
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أعلنت السلطات اليونانية تحطم طائرة شحن فوق أراضيها، كانت متجهة من صربيا إلى الأردن.
ووفقا لموقع إي بي سي نيوز قالت السلطات اليونانية إن طائرة شحن من طراز أنتونوف تديرها شركة طيران أوكرانية تحطمت يوم السبت بالقرب من مدينة كافالا في شمال اليونان.
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وأفاد سكان محليون أنهم رأوا كرة نارية وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث، فيما رجح البعض أن تكون حمولة الطائرة من النوع الخطير.
وقالت سلطات الطيران المدني اليونانية إن الرحلة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن، وتم تشغيل الطائرة إيه إن 12، وهي طائرة مروحية توربينية سوفيتية الصنع، بواسطة شركة الشحن ميريديان.
وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وأنها كانت تحمل 12 طنا من "المواد الخطرة" معظمها متفجرات.

لكن المسؤولين المحليين قالوا إنه ليست لديهم معلومات محددة عن الشحنة وقدموا أعدادًا متفاوتة من الأشخاص على متنها.

وكإجراء احترازي بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة من موقع التحطم، أبلغت لجنة تنسيقية مكونة من مسؤولي البلدية والشرطة وخدمة الإطفاء سكان المنطقتين الأقرب إلى موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة طوال الليل، وعدم مغادرة منازلهم.
وتقول السلطات إنها لا تعرف ما إذا كانت هناك مواد كيميائية خطيرة على متن الطائرة، أم لا بما في ذلك تلك الموجودة في البطاريات.
وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطيار تمكن من تنبيه السلطات بشأن مشكلة في أحد محركات الطائرة وأعطي خيار الهبوط في مطاري سالونيك أو كافالا، واختار كافالا الذي كان أقرب، قائلا إنه كان لديه سبب قوي للقيام بهبوط اضطراري.
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