بايدن: كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، مجددا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، معربا عن أمله في أن يستمرا في العمل والازدهار معا لصالح العالم.
وقال بايدن عبر حسابه بـ"تويتر"، "كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة".
Every chance I get to work with Israel is a blessing. With my visit, I reaffirmed the United States' ironclad commitment to Israel’s security and launched new technology partnerships.— President Biden (@POTUS) July 17, 2022
May Israel and the U.S. continue to prosper together for the benefit of the world. pic.twitter.com/8HWCi9hGy6
وأضاف: "زيارتي لإسرائيل، أكدت مجددًا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وأطلقت شراكات تكنولوجية جديدة".
وتابع: "أتمنى أن تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في الازدهار معا لصالح العالم".
We will continue to support Israel’s integration in the region and support efforts to negotiate a lasting peace between the State of Israel and the Palestinian people that allows both peoples to live side-by-side in peace and security.— President Biden (@POTUS) July 17, 2022
وواصل قائلا: "سنواصل دعم اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم الجهود المبذولة للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يسمح لكلا الشعبين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار إسرائيل في الفترة بين الأربعاء والجمعة الماضيين، قبل أن يزور السعودية في إطار جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه.