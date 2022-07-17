عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-كل-فرصة-لي-للعمل-مع-إسرائيل-هي-نعمة-1065190920.html
بايدن: كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"
بايدن: كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، مجددا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، معربا عن أمله في أن يستمرا في العمل والازدهار معا لصالح العالم. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:07+0000
2022-07-17T16:07+0000
جو بايدن
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f1f4db44689ff386cf480f06fd8a6e.jpg
وقال بايدن عبر حسابه بـ"تويتر"، "كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة". وأضاف: "زيارتي لإسرائيل، أكدت مجددًا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وأطلقت شراكات تكنولوجية جديدة".وتابع: "أتمنى أن تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في الازدهار معا لصالح العالم".وواصل قائلا: "سنواصل دعم اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم الجهود المبذولة للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يسمح لكلا الشعبين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار إسرائيل في الفترة بين الأربعاء والجمعة الماضيين، قبل أن يزور السعودية في إطار جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه.
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c36fb0f87d6874a30cbd032b232d99ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن: كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

16:07 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، مجددا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، معربا عن أمله في أن يستمرا في العمل والازدهار معا لصالح العالم.
وقال بايدن عبر حسابه بـ"تويتر"، "كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة".
وأضاف: "زيارتي لإسرائيل، أكدت مجددًا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وأطلقت شراكات تكنولوجية جديدة".
وتابع: "أتمنى أن تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في الازدهار معا لصالح العالم".
وواصل قائلا: "سنواصل دعم اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم الجهود المبذولة للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يسمح لكلا الشعبين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار إسرائيل في الفترة بين الأربعاء والجمعة الماضيين، قبل أن يزور السعودية في إطار جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала