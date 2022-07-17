https://arabic.sputniknews.com/20220717/بعد-انتقاد-ميدو-للقطاع-الطبي-في-مصر-نقابة-الأطباء-تتهمه-بالتحريض-وإشاعة-أخبار-كاذبة-1065176214.html
بعد انتقاد ميدو للقطاع الطبي في مصر... نقابة الأطباء تتهمه بالتحريض وإشاعة أخبار كاذبة
بعد انتقاد ميدو للقطاع الطبي في مصر... نقابة الأطباء تتهمه بالتحريض وإشاعة أخبار كاذبة
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:59+0000
2022-07-17T09:59+0000
2022-07-17T09:59+0000
مصر
رياضة
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ونقل موقع "مصراوي"، عن عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر الدكتور إيهاب الطاهر، قوله إنه "بالفعل، تم التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد ميدو".وأضاف الطاهر أنه "سيتم الإعلان عن ذلك على صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك خلال ساعات".وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لمصراوي، أن "النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد لاعب الكرة السابق، لما قام به من توجيه السب والقذف لأطباء مصر والتحريض ضدهم وادعاء أكاذيب تسبب بنشرها في تكدير السلم الاجتماعي"، وفقا لـ"مصراوي".وكان ميدو قد هاجم الأطباء والقطاع الطبي في مصر، مصرحا بأن "عدد من المستشفيات الكبرى، رفضت استقبال والد زوجته المريض بالسرطان، بعد تدهور حالته خلال إجازة العيد، نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء".وقال ميدو في فيديو عبر حسابه بـ"إنستغرام"، "القطاع الطبي في مصر مهزلة وبتكلم على مستشفيات كبيرة .. القطاع في مصر فاشل .. والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، لما الدكاترة الكبار يقولو للدكاترة الصغيرين متكلمنيش عشان أنا فى إجازة يبقى مايستحقش يلبس البالطو.. الناس بتوع القطاع الطبي لازم يتحاسبوا لأن معظمهم معندهمش ضمير".وتابع: "الدكاترة الكبار كلهم في الساحل ومدين تعليمات للدكاترة الصغيرين محدش يكلمهم"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من قبل عدد من الأطباء.
مصر
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مصر, رياضة
بعد انتقاد ميدو للقطاع الطبي في مصر... نقابة الأطباء تتهمه بالتحريض وإشاعة أخبار كاذبة
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو.
ونقل موقع "مصراوي"
، عن عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر الدكتور إيهاب الطاهر، قوله إنه "بالفعل، تم التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد ميدو".
وأضاف الطاهر أنه "سيتم الإعلان عن ذلك على صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك خلال ساعات".
وأوضح أن البلاغ الذي تقدمت به النقابة للنائب العام يتهم ميدو بـ"السب والقذف وإشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد الأطباء".
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لمصراوي، أن "النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد لاعب الكرة السابق، لما قام به من توجيه السب والقذف لأطباء مصر والتحريض ضدهم وادعاء أكاذيب تسبب بنشرها في تكدير السلم الاجتماعي"، وفقا لـ"مصراوي".
وكان ميدو قد هاجم الأطباء والقطاع الطبي في مصر، مصرحا بأن "عدد من المستشفيات الكبرى، رفضت استقبال والد زوجته المريض بالسرطان، بعد تدهور حالته خلال إجازة العيد، نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء".
وقال ميدو
في فيديو عبر حسابه بـ"إنستغرام"، "القطاع الطبي في مصر مهزلة وبتكلم على مستشفيات كبيرة .. القطاع في مصر فاشل .. والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، لما الدكاترة الكبار يقولو للدكاترة الصغيرين متكلمنيش عشان أنا فى إجازة يبقى مايستحقش يلبس البالطو.. الناس بتوع القطاع الطبي لازم يتحاسبوا لأن معظمهم معندهمش ضمير".
وتابع: "الدكاترة الكبار كلهم في الساحل ومدين تعليمات للدكاترة الصغيرين محدش يكلمهم"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من قبل عدد من الأطباء.