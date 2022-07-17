عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بمناسبة-التخرج-طالب-يكافئ-والدته-بطريقته-الخاصةفيديو-1065185021.html
بمناسبة التخرج... طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة(فيديو)
بمناسبة التخرج... طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة(فيديو)
اختار طالب إثيوبي طريقته الخاصة لتكريم والدته بمناسبة تخرجه من جامعة أديس أبابا. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:39+0000
2022-07-17T13:39+0000
منوعات
فيديو
طالب
تكريم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/11/1045881155_0:183:1543:1050_1920x0_80_0_0_bbda3842d80491365b968852737d90e6.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب وهو يلبس والدته قبعة التخرج وحمل الحطب، الذي كانت تحمله على ظهرها وتبيعه لكي يتعلم.ولاقى تصرف الطالب استحسانا كبيرا وإشادة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما قام به قمة في الوفاء والافتخار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/11/1045881155_0:38:1543:1195_1920x0_80_0_0_9873d1062e2ad6d20f2a997cf5eab4be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, فيديو, طالب, تكريم

بمناسبة التخرج... طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة(فيديو)

13:39 GMT 17.07.2022
© flickr.com / Hard Quotesحفلة تخرج
حفلة تخرج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© flickr.com / Hard Quotes
تابعنا عبرTelegram
اختار طالب إثيوبي طريقته الخاصة لتكريم والدته بمناسبة تخرجه من جامعة أديس أبابا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب وهو يلبس والدته قبعة التخرج وحمل الحطب، الذي كانت تحمله على ظهرها وتبيعه لكي يتعلم.
ولاقى تصرف الطالب استحسانا كبيرا وإشادة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما قام به قمة في الوفاء والافتخار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала