https://arabic.sputniknews.com/20220717/بمناسبة-التخرج-طالب-يكافئ-والدته-بطريقته-الخاصةفيديو-1065185021.html
بمناسبة التخرج... طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة(فيديو)
بمناسبة التخرج... طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة(فيديو)
اختار طالب إثيوبي طريقته الخاصة لتكريم والدته بمناسبة تخرجه من جامعة أديس أبابا. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:39+0000
2022-07-17T13:39+0000
2022-07-17T13:39+0000
منوعات
فيديو
طالب
تكريم
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب وهو يلبس والدته قبعة التخرج وحمل الحطب، الذي كانت تحمله على ظهرها وتبيعه لكي يتعلم.ولاقى تصرف الطالب استحسانا كبيرا وإشادة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما قام به قمة في الوفاء والافتخار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, فيديو, طالب, تكريم
بمناسبة التخرج... طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة(فيديو)
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اختار طالب إثيوبي طريقته الخاصة لتكريم والدته بمناسبة تخرجه من جامعة أديس أبابا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب وهو يلبس والدته قبعة التخرج وحمل الحطب، الذي كانت تحمله على ظهرها وتبيعه لكي يتعلم.
ولاقى تصرف الطالب استحسانا كبيرا وإشادة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما قام به قمة في الوفاء والافتخار.