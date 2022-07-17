https://arabic.sputniknews.com/20220717/تركيا-ترفض-خطة-ليز-تروس-لنقل-اللاجئين-غير-المرغوب-فيهم-إلى-أراضيها-1065188080.html
تركيا ترفض خطة ليز تروس لنقل اللاجئين "غير المرغوب فيهم" إلى أراضيها
تركيا ترفض خطة ليز تروس لنقل اللاجئين "غير المرغوب فيهم" إلى أراضيها
رفضت الحكومة التركية، خطة مبدئية من قبل وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لإرسال طالبي لجوء "غير المرغوب فيهم" إلى تركيا، في غضون ساعات من طرحها. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:06+0000
2022-07-17T15:06+0000
2022-07-17T15:06+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت صحيفة التايمز صباح السبت أن وزيرة الخارجية - التي تخوض السباق لتصبح رئيسة الوزراء القادمة من حزب المحافظين - تود فتح مفاوضات لإرسال المهاجرين إلى دول مثل تركيا.يأتي ذلك في أعقاب الصفقة التي أبرمت في الربيع مع رواندا، والتي حصلت على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية، مقابل استضافة اللاجئين المرحلين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.لكن في وقت لاحق من مساء السبت، ردت تركيا على الاقتراح، محذرة من أنها البلاد لن تصبح "مخيما للاجئين أو حرس حدود" لأي دولة أخرى.تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة، لديها بالفعل أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بما في ذلك 3.7 مليون شخص فروا من الحرب في سوريا المجاورة.وقال تانجو بيلجيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية في بيان يوم السبت: "نأمل أن تكون هذه المزاعم المتعلقة بالسيدة تروس في الصحافة لا أساس لها من الصحة".وتابع: "إنه أمر غير وارد بالنسبة لأمتنا - أكبر مضيف للاجئين في العالم على مدى السنوات الثماني الماضية - أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دولة ثالثة، علاوة على ذلك، للمساهمة في نهج لا يتوافق مع المعايير الدولية قواعد الحق في اللجوء".وأضاف: "تركيا لن تصبح مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة أخرى، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية لدولة ثالثة".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/15-ألف-لاجئ-شهريا-ما-إمكانية-تنفيذ-خطة-لبنان-لإعادة-اللاجئين-السوريين؟-1064838907.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا ترفض خطة ليز تروس لنقل اللاجئين "غير المرغوب فيهم" إلى أراضيها
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رفضت الحكومة التركية، خطة مبدئية من قبل وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لإرسال طالبي لجوء "غير المرغوب فيهم" إلى تركيا، في غضون ساعات من طرحها.
وذكرت صحيفة التايمز صباح السبت أن وزيرة الخارجية - التي تخوض السباق لتصبح رئيسة الوزراء القادمة من حزب المحافظين - تود فتح مفاوضات لإرسال المهاجرين
إلى دول مثل تركيا.
يأتي ذلك في أعقاب الصفقة التي أبرمت في الربيع مع رواندا، والتي حصلت على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني
من الحكومة البريطانية، مقابل استضافة اللاجئين المرحلين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.
لكن في وقت لاحق من مساء السبت، ردت تركيا على الاقتراح، محذرة من أنها البلاد لن تصبح "مخيما للاجئين أو حرس حدود" لأي دولة أخرى.
تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة، لديها بالفعل أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بما في ذلك 3.7 مليون شخص فروا من الحرب في سوريا المجاورة.
وقال تانجو بيلجيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية في بيان يوم السبت: "نأمل أن تكون هذه المزاعم المتعلقة بالسيدة تروس في الصحافة لا أساس لها من الصحة".
وتابع: "إنه أمر غير وارد بالنسبة لأمتنا - أكبر مضيف للاجئين في العالم على مدى السنوات الثماني الماضية - أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دولة ثالثة، علاوة على ذلك، للمساهمة في نهج لا يتوافق مع المعايير الدولية قواعد الحق في اللجوء".
وأضاف: "تركيا لن تصبح مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة أخرى، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية لدولة ثالثة".