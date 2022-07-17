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https://arabic.sputniknews.com/20220717/تشيلسي-يقترب-من-التعاقد-مع-لاعب-من-باريس-سان-جيرمان-1065181144.html
تشيلسي يقترب من التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان
تشيلسي يقترب من التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان
كشف إعلامي مختص بأخبار انتقالات اللاعبيين عن اقتراب نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان الفرنسي لتعزيز صفوفه الموسم القادم. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:18+0000
2022-07-17T12:18+0000
رياضة
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وبحسب تغريدة للصحفي فابريزيو رومانو فإن تشيلسي قريب من التعاقد مع مدافع النادي الفرنسي، بريسنيل كيمبيمبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيها أن تشيلسي يجري بالفعل محادثات مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وذلك من أجل التعاقد مع كيمبيمبي، مشيرًا إلى أن الباريسي يقدّر قيمته بحوالي 65 مليون يورو، ولكن النادي اللندني يستعد لدفع مبلغ في حدود 50 مليون يورو.يذكر أن تشيلسي، حسم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الحالي، إذ تعاقد مع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من نادي مانشستر سيتي، والمدافع السنغالي كاليدو اليدو كوليبالي من نادي نابولي الإيطالي.
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رياضة

تشيلسي يقترب من التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان

12:18 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / MICHAEL STEELEحارس تشيلسي، إدواردو ميندي
حارس تشيلسي، إدواردو ميندي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / MICHAEL STEELE
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كشف إعلامي مختص بأخبار انتقالات اللاعبيين عن اقتراب نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان الفرنسي لتعزيز صفوفه الموسم القادم.
وبحسب تغريدة للصحفي فابريزيو رومانو فإن تشيلسي قريب من التعاقد مع مدافع النادي الفرنسي، بريسنيل كيمبيمبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيها أن تشيلسي يجري بالفعل محادثات مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وذلك من أجل التعاقد مع كيمبيمبي، مشيرًا إلى أن الباريسي يقدّر قيمته بحوالي 65 مليون يورو، ولكن النادي اللندني يستعد لدفع مبلغ في حدود 50 مليون يورو.
يذكر أن تشيلسي، حسم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الحالي، إذ تعاقد مع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من نادي مانشستر سيتي، والمدافع السنغالي كاليدو اليدو كوليبالي من نادي نابولي الإيطالي.
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