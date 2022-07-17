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تعطل عمليات تكرير النفط بالكامل في جنوب أفريقيا
تعطل عمليات تكرير النفط بالكامل في جنوب أفريقيا
أعلنت شركة "ساسول"، أكبر منتج للوقود في جنوب أفريقيا، حالة القوة القاهرة على توريد المنتجات البترولية بسبب التأخير في تسليم النفط الخام إلى مصفاة "ناتريف" التي... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:06+0000
2022-07-17T13:06+0000
اقتصاد
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وقالت الشركة في بيان، إن منشأة "ناتريف" التي تعمل بطاقة 108 آلاف برميل في اليوم أُجبر على الإغلاق بعد تأخر شحنات النفط، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وأضافت الشركة: "لن تكون ساسول أويل في وضع يمكنها من الوفاء بالكامل بالتزاماتها بشأن توريد جميع المنتجات البترولية اعتبارا من يوليو (تموز) 2022".ويعني الإغلاق أن أسطول تكرير النفط في جنوب أفريقيا بأكمله قد توقف عن العمل، بعد أن أوقفت سلسلة من المنشآت الأخرى الإنتاج خلال العامين الماضيين لأسباب مختلفة.نتيجة لذلك، من المقرر أن تتضاعف واردات البلاد الشهرية من المنتجات البترولية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول العام المقبل من مستويات ما قبل الوباء، حسبما قال مستشار الطاقة "سيتاك" في تقرير صدر في مايو/ أيار.أدى حريق في مصفاة "إنجين" للنفط، وانفجار في مصفاة "كيب تاون" التابعة لشركة "جلينكور"، إلى الحد من الطاقة الإنتاجية بسرعة. أوقفت منشأة "سابريف"، أكبر مصنع تكرير في البلاد عملياته في وقت سابق وتضررت أعمالها بعد ذلك بسبب الفيضانات، توقفت منشآت أخرى لأسباب مختلفة.وفي الوقت ذاته، فإن سياسة الوقود النظيف التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل تزيد من احتمالية أن المصافي غير القادرة على تلبية المعايير الجديدة ستضطر إلى الإغلاق الدائم.
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اقتصاد

تعطل عمليات تكرير النفط بالكامل في جنوب أفريقيا

13:06 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / STRمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / STR
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أعلنت شركة "ساسول"، أكبر منتج للوقود في جنوب أفريقيا، حالة القوة القاهرة على توريد المنتجات البترولية بسبب التأخير في تسليم النفط الخام إلى مصفاة "ناتريف" التي تمتلكها مشاركة مع "توتال إنرجيز".
وقالت الشركة في بيان، إن منشأة "ناتريف" التي تعمل بطاقة 108 آلاف برميل في اليوم أُجبر على الإغلاق بعد تأخر شحنات النفط، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وأضافت الشركة: "لن تكون ساسول أويل في وضع يمكنها من الوفاء بالكامل بالتزاماتها بشأن توريد جميع المنتجات البترولية اعتبارا من يوليو (تموز) 2022".
ويعني الإغلاق أن أسطول تكرير النفط في جنوب أفريقيا بأكمله قد توقف عن العمل، بعد أن أوقفت سلسلة من المنشآت الأخرى الإنتاج خلال العامين الماضيين لأسباب مختلفة.
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نتيجة لذلك، من المقرر أن تتضاعف واردات البلاد الشهرية من المنتجات البترولية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول العام المقبل من مستويات ما قبل الوباء، حسبما قال مستشار الطاقة "سيتاك" في تقرير صدر في مايو/ أيار.
أدى حريق في مصفاة "إنجين" للنفط، وانفجار في مصفاة "كيب تاون" التابعة لشركة "جلينكور"، إلى الحد من الطاقة الإنتاجية بسرعة. أوقفت منشأة "سابريف"، أكبر مصنع تكرير في البلاد عملياته في وقت سابق وتضررت أعمالها بعد ذلك بسبب الفيضانات، توقفت منشآت أخرى لأسباب مختلفة.
وفي الوقت ذاته، فإن سياسة الوقود النظيف التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل تزيد من احتمالية أن المصافي غير القادرة على تلبية المعايير الجديدة ستضطر إلى الإغلاق الدائم.
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