https://arabic.sputniknews.com/20220717/تعيين-حاجة-لحبيب-ذات-الأصول-الجزائرية-وزيرة-للخارجية-البلجيكية-1065179616.html
تعيين حاجة لحبيب ذات الأصول الجزائرية وزيرة للخارجية البلجيكية
تعيين حاجة لحبيب ذات الأصول الجزائرية وزيرة للخارجية البلجيكية
أعلن الحزب الليبرالي الفرنكفوني في بلجيكا تولي حاجة لحبيب، الصحفية ذات الأصول الجزائرية، منصب وزيرة الخارجية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:45+0000
2022-07-17T11:45+0000
2022-07-17T11:45+0000
أخبار بلجيكا اليوم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" المحلية أن اختيار رئيس الحزب جورج لويس بوشيز لحاجة لحبيب جاء بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها عمليا لا تملك أي خبرة سياسية.وأدت حاجة لحبيب أمس السبت اليمين الدستورية أمام ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري.وفي أعقاب تعيينها وزيرة للخارجية قالت إن: "رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية".عملت لحبيب لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في إذاعة "RTBF" الحكومية، لتصبح أول وزير للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.تم تعيين حاجة لحبيب إثر استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز من منصبها في الحكومة الاتحادية.وولدت حاجة لحبيب في عام 1970 في مدينة بوسو البلجيكية، لأسرة من أصل جزائري وتعيش حاليا في بروكسل.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بلجيكا-تدعم-منح-أوكرانيا-وضع-مرشح-الاتحاد-الأوروبي-1064070001.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بلجيكا اليوم
تعيين حاجة لحبيب ذات الأصول الجزائرية وزيرة للخارجية البلجيكية
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أعلن الحزب الليبرالي الفرنكفوني في بلجيكا تولي حاجة لحبيب، الصحفية ذات الأصول الجزائرية، منصب وزيرة الخارجية.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"
المحلية أن اختيار رئيس الحزب جورج لويس بوشيز لحاجة لحبيب جاء بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها عمليا لا تملك أي خبرة سياسية.
وأدت حاجة لحبيب أمس السبت اليمين الدستورية أمام ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري.
وفي أعقاب تعيينها وزيرة للخارجية قالت إن: "رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية".
عملت لحبيب لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في إذاعة "RTBF" الحكومية، لتصبح أول وزير للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.
تم تعيين حاجة لحبيب إثر استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز من منصبها في الحكومة الاتحادية.
وولدت حاجة لحبيب في عام 1970 في مدينة بوسو البلجيكية، لأسرة من أصل جزائري وتعيش حاليا في بروكسل.