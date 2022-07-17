عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/تعيين-حاجة-لحبيب-ذات-الأصول-الجزائرية-وزيرة-للخارجية-البلجيكية-1065179616.html
تعيين حاجة لحبيب ذات الأصول الجزائرية وزيرة للخارجية البلجيكية
تعيين حاجة لحبيب ذات الأصول الجزائرية وزيرة للخارجية البلجيكية
أعلن الحزب الليبرالي الفرنكفوني في بلجيكا تولي حاجة لحبيب، الصحفية ذات الأصول الجزائرية، منصب وزيرة الخارجية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:45+0000
2022-07-17T11:45+0000
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055577553_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5a3e35a46b4dd6c95290f8850e97718b.jpg
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" المحلية أن اختيار رئيس الحزب جورج لويس بوشيز لحاجة لحبيب جاء بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها عمليا لا تملك أي خبرة سياسية.وأدت حاجة لحبيب أمس السبت اليمين الدستورية أمام ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري.وفي أعقاب تعيينها وزيرة للخارجية قالت إن: "رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية".عملت لحبيب لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في إذاعة "RTBF" الحكومية، لتصبح أول وزير للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.تم تعيين حاجة لحبيب إثر استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز من منصبها في الحكومة الاتحادية.وولدت حاجة لحبيب في عام 1970 في مدينة بوسو البلجيكية، لأسرة من أصل جزائري وتعيش حاليا في بروكسل.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بلجيكا-تدعم-منح-أوكرانيا-وضع-مرشح-الاتحاد-الأوروبي-1064070001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055577553_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_cffc7c4f817ec172eee5b5a842668cd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بلجيكا اليوم

تعيين حاجة لحبيب ذات الأصول الجزائرية وزيرة للخارجية البلجيكية

11:45 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الحزب الليبرالي الفرنكفوني في بلجيكا تولي حاجة لحبيب، الصحفية ذات الأصول الجزائرية، منصب وزيرة الخارجية.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" المحلية أن اختيار رئيس الحزب جورج لويس بوشيز لحاجة لحبيب جاء بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها عمليا لا تملك أي خبرة سياسية.
الاتحاد الاوروبي واوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بلجيكا تدعم منح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي
22 يونيو, 21:32 GMT
وأدت حاجة لحبيب أمس السبت اليمين الدستورية أمام ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري.
وفي أعقاب تعيينها وزيرة للخارجية قالت إن: "رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية".
عملت لحبيب لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في إذاعة "RTBF" الحكومية، لتصبح أول وزير للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.
تم تعيين حاجة لحبيب إثر استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز من منصبها في الحكومة الاتحادية.
وولدت حاجة لحبيب في عام 1970 في مدينة بوسو البلجيكية، لأسرة من أصل جزائري وتعيش حاليا في بروكسل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала