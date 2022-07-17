https://arabic.sputniknews.com/20220717/جنوب-أفريقيا-مقتل-9-أشخاص-في-هجمات-متفرقة--1065185128.html
جنوب أفريقيا... مقتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة
جنوب أفريقيا... مقتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة
أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، أنها تلاحق مشتبها بهم على خلفية مقتل 9 أشخاص بالرصاص في وقائع منفصلة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:48+0000
2022-07-17T13:48+0000
2022-07-17T13:48+0000
جنوب أفريقيا
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وقالت السلطات في بيان، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في منطقة ثيمبليهل في إقليم جوتينج، بحسب "رويترز".وذكرت الشرطة أنه تأكدت وفاة 4 أشخاص في الموقع، يوم السبت، وتم نقل اثنان إلى أقرب مركز طبي إثر إصابتهما بطلقات نارية.وفي واقعة أخرى بالمنطقة ذاتها الواقعة في جنوب جوهانسبرج أعلنت الشرطة العثور على رجل (36 عاما) مقتولا بالرصاص بعد سرقة ممتلكاته ومنها دراجة وهاتف محمول.ومن جهة أخرى شرعت شرطة إقليم وسترن كيب في التحقيق في ملابسات جريمة قتل 3 أشخاص الليلة الماضية في بلدة خايليتشا.وقال الكولونيل أندريه تروت إن رابعا قتل في واقعة منفصلة.ويوم الجمعة، قال مسؤولون إن السلطات اعتقلت 8 مشتبه بصلتهم بعمليات إطلاق نار وسطو مسلح "عشوائية" وقعت مساء يوم الخميس في بلدة ألكسندرا في جوهانسبرج.ويقتل نحو 20 ألف شخص سنويا في جنوب أفريقيا التي يقطنها نحو 60 مليون نسمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/جنوب-أفريقيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الملهى-الليلي-إلى-20-قتيلا-1064220526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا... مقتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة
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أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، أنها تلاحق مشتبها بهم على خلفية مقتل 9 أشخاص بالرصاص في وقائع منفصلة.
وقالت السلطات في بيان، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في منطقة ثيمبليهل في إقليم جوتينج، بحسب "رويترز".
وذكرت الشرطة أنه تأكدت وفاة 4 أشخاص في الموقع، يوم السبت، وتم نقل اثنان إلى أقرب مركز طبي إثر إصابتهما بطلقات نارية.
وفي واقعة أخرى بالمنطقة ذاتها الواقعة في جنوب جوهانسبرج أعلنت الشرطة العثور على رجل (36 عاما) مقتولا بالرصاص بعد سرقة ممتلكاته ومنها دراجة وهاتف محمول.
ومن جهة أخرى شرعت شرطة إقليم وسترن كيب في التحقيق في ملابسات جريمة قتل
3 أشخاص الليلة الماضية في بلدة خايليتشا.
وقال الكولونيل أندريه تروت إن رابعا قتل في واقعة منفصلة.
ويوم الجمعة، قال مسؤولون إن السلطات اعتقلت 8 مشتبه بصلتهم بعمليات إطلاق نار وسطو مسلح "عشوائية" وقعت مساء يوم الخميس في بلدة ألكسندرا في جوهانسبرج.
ويقتل نحو 20 ألف شخص سنويا في جنوب أفريقيا التي يقطنها نحو 60 مليون نسمة.