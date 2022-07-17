https://arabic.sputniknews.com/20220717/حزب-الله-يحذر-إسرائيل-سترون-كل-بأسنا-حين-تخطئون-الخيار-وتعمدون-إلى-العدوان-1065200572.html

"حزب الله" يحذر إسرائيل: سترون كل بأسنا حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان

"حزب الله" يحذر إسرائيل: سترون كل بأسنا حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان

قال "حزب الله" اللبناني، إنه "لا يتمنى الحرب لكنه جاهز لها ومتهيئ لها"، محذرا "سترون بأسنا في الأيام المقبلة حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان". 17.07.2022, سبوتنيك عربي

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2022-07-17T20:04+0000

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وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" النائب محمد رعد، في تصريحات نقلها موقع "العهد" الإخباري، على "عدم التنازل عن حقنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا".وأضاف: "نحن الذين نقرر ذلك ونقف إلى جانب كل مخلص في هذه الدولة، من أجل أن نحمي كرامة البلد وأبنائه من كل الطوائف وكل المناطق، حتى الذين لا يقدرون الأمور ولا يحسنون فهم الأوضاع".وشدد على أن "الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة هو حق للبنان، ونحن أولى من كل العالم بأن نستثمر حقنا في مياهنا وفي غازنا"، مؤكدا أن "هؤلاء سيكتشفون أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه، وأنه لا مكان له في منطقتنا".وختم رعد، بالقول إنه "عندما نشير إلى خيار حرب تتيح لنا أن نعيش بكرامة وألا نمتهن التزلف ولا التسوّل من الآخرين ولا طلب الأعطيات منهم، إنما نريد أن نقول نحن الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اتهم "حزب الله اللبناني بالعمل مع حركة "حماس" الفلسطينية على تطوير العلاقات العسكرية وتعميق سيطرة الحركة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال غانتس، إن "الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله ومسؤولون آخرون في لبنان زادوا من تعاونهم مع مسؤولي "حماس" واتفقوا على سبل تعميق سيطرة "حماس" على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.وصرح الجيش بأنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "0404"، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220712/إسرائيل-تتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-بشأن-طائرات-حزب-الله-المسيرة-1064999991.html

https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-أمني-نشاط-ملحوظ-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1065192210.html

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