https://arabic.sputniknews.com/20220717/حزب-عمران-خان-يفوز-بـ-17-مقعدا-بالانتخابات-الفرعية-بأكبر-أقاليم-باكستان-1065196887.html

حزب عمران خان يفوز بـ 17 مقعدا بالانتخابات الفرعية بأكبر أقاليم باكستان

حزب عمران خان يفوز بـ 17 مقعدا بالانتخابات الفرعية بأكبر أقاليم باكستان

أعلن حزب "حركة الإنصاف" في باكستان فوز الحزب بـ 17 مقعدا في انتخابات إقليم البنجاب الفرعية شمالي البلاد، وهو أكبر الأقاليم من حيث تعداد السكان ويضم العاصمة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T18:32+0000

2022-07-17T18:32+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الحزب عبر تغريدات لحصر الأصوات اليوم الأحد بأنه، "فاز بعدد 17 مقعدا اليوم في الانتخابات" التي شهدت منافسة أمام حزب الرابطة الإسلامية على 20 مقعدا ببرلمان الإقليم.وعلق رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان على فوز حزبه في تلك الانتخابات: "أود أولاً أن أشكر عمالنا وناخبينا بالحزب في ولاية البنجاب على هزيمة ليس فقط مرشحي حزب الرابطة الإسلامية بل جهاز الدولة بأكمله، ولا سيما مضايقات الشرطة".وأضاف عمران خان: "السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو إجراء انتخابات نزيهة وحرة في إطار موثوق به حيث لن يؤدي أي مسار آخر إلا إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والمزيد من الفوضى الاقتصادية".وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أعلن البرلمان الباكستاني انتخاب شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعمران خان، الذي استقال من منصبه، بعد حملة ضغط قوية أدّت إلى سحب الثقة منه؛ واتّهم عمران خان الولايات المتحدة بالعمل على إسقاطه.وانتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.وخرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية، للتعبير عن تأييدهم له.وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان، وانتهت في مدينة إسلام أباد؛ للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف في المنصب، عصفت بها متغيرات متعددة، منها سياسية واقتصادية، وكذلك جائحة كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/عمران-خان-يدعو-أنصاره-لمسيرة-إلى-إسلام-أباد-الأربعاء-المقبل-1062569542.html

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