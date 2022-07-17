https://arabic.sputniknews.com/20220717/خامنئي-يصدر-عفوا-عن-عدد-من-المدانين-في-البلاد-1065188540.html
خامنئي يصدر عفوا عن عدد من المدانين في البلاد
خامنئي يصدر عفوا عن عدد من المدانين في البلاد
أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، عفوا أو تخفيفا للعقوبة لأكثر من ألفي سجين في إيران بمناسبة حلول أعياد دينية، من بينهم محكومون... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:21+0000
2022-07-17T15:21+0000
2022-07-17T15:21+0000
العالم
عفو
إيران
معتقلين
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن خامنئي وافق على "مقترح العفو أو خفض العقوبة عن 2272 سجينا من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول عيدي الأضحى والغدير الأغر".وأشارت إلى أن من بين المشمولين بالإجراء، 43 من المحكومين بالاعدام، وأن العدد الاجمالي لمن سيفرج عنهم يبلغ 811.يذكر أن خامنئي يصدر سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عفو, إيران, معتقلين
خامنئي يصدر عفوا عن عدد من المدانين في البلاد
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أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، عفوا أو تخفيفا للعقوبة لأكثر من ألفي سجين في إيران بمناسبة حلول أعياد دينية، من بينهم محكومون بالإعدام.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية
بأن خامنئي وافق على "مقترح العفو أو خفض العقوبة عن 2272 سجينا من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول عيدي الأضحى والغدير الأغر".
وأشارت إلى أن من بين المشمولين بالإجراء، 43 من المحكومين بالاعدام، وأن العدد الاجمالي لمن سيفرج عنهم يبلغ 811.
يذكر أن خامنئي يصدر سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.