https://arabic.sputniknews.com/20220717/دراسة-إضافة-الملح-إلى-الطعام-يؤدي-إلى-هذه-الكارثة-1065195892.html

دراسة: إضافة الملح إلى الطعام يؤدي إلى هذه الكارثة

دراسة: إضافة الملح إلى الطعام يؤدي إلى هذه الكارثة

معظمنا يهوى وضع الملح على الطعام، ولا يستسيغه دون إضافة هذا العنصر الأبيض، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن تلك العادة قد تقود إلى كارثة صحية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T18:14+0000

2022-07-17T18:14+0000

2022-07-17T18:14+0000

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الصحة

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أظهرت الدراسة التي أجريت على 500 ألف بريطاني في منتصف العمر أن إضافة الملح إلى الوجبات مرتبطة بالموت المبكر، بحسب "healthy.walla".وجد الباحثون أن إضافة الملح إلى الطعام يقلل أكثر من عامين من متوسط ​​العمر المتوقع للرجال وسنة ونصف بالنسبة للنساء.لحسن الحظ، لا يشمل ذلك وضع الملح أثناء عملية الطهي، ولكن إضافته بعد ذلك فقط.قال البروفيسور لو تشي من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية: "حسب علمي، فإن دراستنا هي الأولى لتقييم الصلة بين إضافة الملح إلى الطعام والموت المبكر".استندت النتائج إلى دراسة شملت مشاركين في دراسة "بيو بنك" البريطاني، والتي تم متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط.عندما انضموا إلى الدراسة بين عامي 2006 و2010، سئلوا، باستخدام استبيان، عما إذا كانوا يضيفون الملح إلى طعامهم وكم مرة فعلوا ذلك.من الصعب تتبع مدخول الملح بدقة لأن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على مستويات عالية من الملح ولا يوفر القياس المباشر في اختبارات البول بالضرورة لمحة سريعة عن الاستهلاك الكلي.يأتي حوالي 70% من استهلاك الصوديوم في السكان الغربيين من الأطعمة المصنعة والجاهزة، بينما يأتي 8-20% من الملح المضاف على المائدة.وجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يضفوا الملح أبدا أو نادرا، فإن أولئك الذين قاموا دائما بتتبيل طعامهم لديهم خطر متزايد بنسبة 28% للوفاة المبكرة.في سن الخمسين، كان متوسط ​​العمر المتوقع للرجال والنساء الذين أضافوا الملح بانتظام أقل من 2.3 سنة و1.5 سنة على التوالي.مع ذلك، قالت البروفيسور أنيكا روزينغرين، باحثة أولى في جامعة غوتنبرج في السويد، إنه لا يمكن إزالة الملح تماما من النظام الغذائي ويحتاجه الجسم.وقالت: "حتى الآن، يشير ما يبدو أنه دليل جماعي حول الملح إلى أن الأشخاص الأصحاء الذين يستهلكون ما يشكل المستويات الطبيعية من الملح العادي يجب ألا يقلقوا كثيرا بشأن تناول الملح".بالنسبة لهذه المجموعة، يجب أن يكون تحقيق التوازن بين تناول الملح ونظام غذائي غني بالفواكه والخضروات أولوية.ومع ذلك، ربما يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب إلى التقليل من الملح.وقالت روزينغرين: "عدم إضافة ملح إضافي إلى الأطعمة التي تم تحضيرها بالفعل هو أحد الطرق لتحقيق ذلك".

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