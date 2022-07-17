https://arabic.sputniknews.com/20220717/رئيس-سريلانكا-المخلوع-اتخذت-كل-الإجراءات-الممكنة-لتجنب-الأزمة-الحالية-1065185764.html

رئيس سريلانكا المخلوع: اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتجنب الأزمة الحالية

رئيس سريلانكا المخلوع: اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتجنب الأزمة الحالية

قال رئيس سريلانكا المخلوع جوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى الخارج هذا الأسبوع هربا من انتفاضة شعبية ضد حكومته، إنه اتخذ "جميع الخطوات الممكنة" لتجنب الأزمة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T14:05+0000

2022-07-17T14:05+0000

2022-07-17T14:05+0000

العالم

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قبل البرلمان يوم الجمعة استقالة راجاباكسا، الذي سافر إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة بعد أن خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع كولومبو قبل أسبوع واحتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.اجتمع برلمان سريلانكا يوم السبت لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، وتلا داميكا داساناياكي، الأمين العام للبرلمان، خطاب استقالة راجاباكسا، والذي لم يتم الإعلان عن محتوياته من قبل، بحسب وكالة "رويترز".قال راجاباكسا في رسالته إن جذور الأزمة المالية في سريلانكا تعود إلى سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية التي سبقت رئاسته، إلى جانب جائحة "كوفيد 19" التي قللت بشكل كبير من وصول السياح إلى سريلانكا وتحويلات العمال الأجانب.وجاء في الرسالة: "في اعتقادي الشخصي أنني اتخذت جميع الخطوات الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك دعوة البرلمانيين لتشكيل حكومة تضم كل الأحزاب أو حكومة وحدة".ومن المقرر أن يجتمع البرلمان المقبل يوم الثلاثاء لقبول الترشيحات لمنصب الرئيس. ومن المقرر إجراء تصويت لتحديد زعيم البلاد يوم الأربعاء.أدى رانيل ويكرمسينغ، رئيس الوزراء ست مرات، وهو حليف لراجاباكسا وهو الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان، اليمين كرئيس بالنيابة حتى ذلك الحين.اختير ويكرمسينغ، الذي يسعى المحتجون إلى الإطاحة به أيضا، كمرشح الحزب الحاكم للرئاسة يوم الجمعة، ما ينذر بحدوث مزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/رئيس-وزراء-سريلانكا-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-مؤقتا-للبلاد-1065122125.html

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العالم