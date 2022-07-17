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https://arabic.sputniknews.com/20220717/رئيس-سريلانكا-المخلوع-اتخذت-كل-الإجراءات-الممكنة-لتجنب-الأزمة-الحالية-1065185764.html
رئيس سريلانكا المخلوع: اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتجنب الأزمة الحالية
رئيس سريلانكا المخلوع: اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتجنب الأزمة الحالية
قال رئيس سريلانكا المخلوع جوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى الخارج هذا الأسبوع هربا من انتفاضة شعبية ضد حكومته، إنه اتخذ "جميع الخطوات الممكنة" لتجنب الأزمة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:05+0000
2022-07-17T14:05+0000
العالم
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قبل البرلمان يوم الجمعة استقالة راجاباكسا، الذي سافر إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة بعد أن خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع كولومبو قبل أسبوع واحتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.اجتمع برلمان سريلانكا يوم السبت لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، وتلا داميكا داساناياكي، الأمين العام للبرلمان، خطاب استقالة راجاباكسا، والذي لم يتم الإعلان عن محتوياته من قبل، بحسب وكالة "رويترز".قال راجاباكسا في رسالته إن جذور الأزمة المالية في سريلانكا تعود إلى سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية التي سبقت رئاسته، إلى جانب جائحة "كوفيد 19" التي قللت بشكل كبير من وصول السياح إلى سريلانكا وتحويلات العمال الأجانب.وجاء في الرسالة: "في اعتقادي الشخصي أنني اتخذت جميع الخطوات الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك دعوة البرلمانيين لتشكيل حكومة تضم كل الأحزاب أو حكومة وحدة".ومن المقرر أن يجتمع البرلمان المقبل يوم الثلاثاء لقبول الترشيحات لمنصب الرئيس. ومن المقرر إجراء تصويت لتحديد زعيم البلاد يوم الأربعاء.أدى رانيل ويكرمسينغ، رئيس الوزراء ست مرات، وهو حليف لراجاباكسا وهو الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان، اليمين كرئيس بالنيابة حتى ذلك الحين.اختير ويكرمسينغ، الذي يسعى المحتجون إلى الإطاحة به أيضا، كمرشح الحزب الحاكم للرئاسة يوم الجمعة، ما ينذر بحدوث مزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/رئيس-وزراء-سريلانكا-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-مؤقتا-للبلاد-1065122125.html
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العالم

رئيس سريلانكا المخلوع: اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتجنب الأزمة الحالية

14:05 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 10 يوليو 2022
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 10 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar
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قال رئيس سريلانكا المخلوع جوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى الخارج هذا الأسبوع هربا من انتفاضة شعبية ضد حكومته، إنه اتخذ "جميع الخطوات الممكنة" لتجنب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت بلاده.
قبل البرلمان يوم الجمعة استقالة راجاباكسا، الذي سافر إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة بعد أن خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع كولومبو قبل أسبوع واحتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.
اجتمع برلمان سريلانكا يوم السبت لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، وتلا داميكا داساناياكي، الأمين العام للبرلمان، خطاب استقالة راجاباكسا، والذي لم يتم الإعلان عن محتوياته من قبل، بحسب وكالة "رويترز".
قال راجاباكسا في رسالته إن جذور الأزمة المالية في سريلانكا تعود إلى سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية التي سبقت رئاسته، إلى جانب جائحة "كوفيد 19" التي قللت بشكل كبير من وصول السياح إلى سريلانكا وتحويلات العمال الأجانب.
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 10 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
رئيس وزراء سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد
أمس, 04:40 GMT
وجاء في الرسالة: "في اعتقادي الشخصي أنني اتخذت جميع الخطوات الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك دعوة البرلمانيين لتشكيل حكومة تضم كل الأحزاب أو حكومة وحدة".
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان المقبل يوم الثلاثاء لقبول الترشيحات لمنصب الرئيس. ومن المقرر إجراء تصويت لتحديد زعيم البلاد يوم الأربعاء.
أدى رانيل ويكرمسينغ، رئيس الوزراء ست مرات، وهو حليف لراجاباكسا وهو الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان، اليمين كرئيس بالنيابة حتى ذلك الحين.
اختير ويكرمسينغ، الذي يسعى المحتجون إلى الإطاحة به أيضا، كمرشح الحزب الحاكم للرئاسة يوم الجمعة، ما ينذر بحدوث مزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.
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