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https://arabic.sputniknews.com/20220717/زوجة-بايدن-محبطة-من-أدائه-المتعثر-منذ-توليه-الرئاسة-يواجه-أزمات-غير-متوقعة-ولم-يستطع-تحديد-أولوياته-1065173658.html
زوجة بايدن محبطة من أدائه المتعثر منذ توليه الرئاسة: يواجه أزمات غير متوقعة ولم يستطع تحديد أولوياته
زوجة بايدن محبطة من أدائه المتعثر منذ توليه الرئاسة: يواجه أزمات غير متوقعة ولم يستطع تحديد أولوياته
أعربت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إحباطها إزاء التقدم المتعثر لفترة ولايته في ‏البيت الأبيض.‏ 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:46+0000
2022-07-17T08:46+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأوضحت بايدن خلال حملة خاصة لجمع التبرعات من اللجنة الوطنية الديمقراطية، أمس السبت، والتي أقيمت في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، إن زوجها يواجه باستمرار تحديات بسبب أزمات غير متوقعة أثناء وجوده في منصبه، ملقية باللوم على المشاكل العالمية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأضافت: "لقد تم إلقاء الكثير من العقبات في طريقه للتو".ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، واجه انسحاب الجيش الأمريكي في أفغانستان، وارتفاع التضخم في بلاده، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ورفض المحكمة العليا منح حق الإجهاض في أمريكا.وأضافت جيل بايدن: "من كان سيفكر في ما حدث [بإلغاء المحكمة العليا] حق الإجهاض؟ حسنا، ربما توقعنا حدوث ذلك، لكننا ما زلنا لا نصدقه، كما أن العنف المسلح في أمريكا مروع للغاية، ولم نكن نتوقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وتابعت بايدن: "أعلم أن هناك الكثير من الرافضين الذين يقولون إننا سنتعرض للانتقاد في انتخابات التجديد النصفي، حسنا، إن يعمل الجمهوريون يعملون بجد، وه متماسكون في الخير أو الشر، ولذلك علينا الديمقراطيون فقط أن نعمل بجد".وانخفضت معدلات الموافقة على جو بايدن، إذ قال 64 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين إنهم يفضلون مرشحا رئاسيا آخر لعام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وكلية سيينا في شهر يوليو/ تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-يواجه-العزل-إذا-خسر-الديمقراطيون-انتخابات-التجديد-النصفي-1065151524.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

زوجة بايدن محبطة من أدائه المتعثر منذ توليه الرئاسة: يواجه أزمات غير متوقعة ولم يستطع تحديد أولوياته

08:46 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDTجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDT
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أعربت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إحباطها إزاء التقدم المتعثر لفترة ولايته في ‏البيت الأبيض.‏
وأوضحت بايدن خلال حملة خاصة لجمع التبرعات من اللجنة الوطنية الديمقراطية، أمس السبت، والتي أقيمت في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، إن زوجها يواجه باستمرار تحديات بسبب أزمات غير متوقعة أثناء وجوده في منصبه، ملقية باللوم على المشاكل العالمية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت: "كان لدى الرئيس الكثير من الآمال والخطط لأشياء يريد القيام بها، ولكن في كل مرة يستدير فيها، كان عليه أن يعالج مشاكل اللحظة".

وأضافت: "لقد تم إلقاء الكثير من العقبات في طريقه للتو".
ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، واجه انسحاب الجيش الأمريكي في أفغانستان، وارتفاع التضخم في بلاده، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ورفض المحكمة العليا منح حق الإجهاض في أمريكا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
بايدن يواجه "العزل" إذا خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي
أمس, 16:11 GMT
وأضافت جيل بايدن: "من كان سيفكر في ما حدث [بإلغاء المحكمة العليا] حق الإجهاض؟ حسنا، ربما توقعنا حدوث ذلك، لكننا ما زلنا لا نصدقه، كما أن العنف المسلح في أمريكا مروع للغاية، ولم نكن نتوقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وتابعت بايدن: "أعلم أن هناك الكثير من الرافضين الذين يقولون إننا سنتعرض للانتقاد في انتخابات التجديد النصفي، حسنا، إن يعمل الجمهوريون يعملون بجد، وه متماسكون في الخير أو الشر، ولذلك علينا الديمقراطيون فقط أن نعمل بجد".
وانخفضت معدلات الموافقة على جو بايدن، إذ قال 64 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين إنهم يفضلون مرشحا رئاسيا آخر لعام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وكلية سيينا في شهر يوليو/ تموز الجاري.
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